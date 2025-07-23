Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı! Ece Uslu tatilde hastaneye kaldırıldı! 16 dikiş atıldı...

Bir döneme damga vuran Kara Melek dizisiyle tanınan ve başrol oynadığı Zerda dizisiyle şöhreti yakalayan Ece Uslu, son olarak Siyah Kalp dizisinde rol aldı.

Dizi final yaptıktan sonra tatile çıkan ünlü oyuncu, soluğu Çeşme'de aldı. Sezonun yorgunluğu atmaya çalışan Ece Uslu talihsiz bir kaza geçirdi.

Paçasına takılıp yere düşen 50 yaşındaki oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu. Ece Uslu, hastaneden paylaştığı kareyle sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü isim paylaşımında "Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıkdım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme’de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama herşey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.