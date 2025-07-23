MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı! Ece Uslu tatilde hastaneye kaldırıldı! 16 dikiş atıldı...

Son olarak Siyah Kalp dizisinde 'Sumru' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ece Uslu dizisi final yaptıktan sonra soluğu tatilde aldı. Çeşme'de sezonu açan ünlü isim talihsiz bir kaza geçirdi. 3 gün hastanede kalan Ece Uslu son durumu hakkında açıklama yaptı.

Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı! Ece Uslu tatilde hastaneye kaldırıldı! 16 dikiş atıldı...
Öznur Yaslı İkier

Bir döneme damga vuran Kara Melek dizisiyle tanınan ve başrol oynadığı Zerda dizisiyle şöhreti yakalayan Ece Uslu, son olarak Siyah Kalp dizisinde rol aldı.

Dizi final yaptıktan sonra tatile çıkan ünlü oyuncu, soluğu Çeşme'de aldı. Sezonun yorgunluğu atmaya çalışan Ece Uslu talihsiz bir kaza geçirdi.

Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı! Ece Uslu tatilde hastaneye kaldırıldı! 16 dikiş atıldı... 1

Paçasına takılıp yere düşen 50 yaşındaki oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı ve ameliyat oldu. Ece Uslu, hastaneden paylaştığı kareyle sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı! Ece Uslu tatilde hastaneye kaldırıldı! 16 dikiş atıldı... 2

Ünlü isim paylaşımında "Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıkdım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme’de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama herşey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı! Ece Uslu tatilde hastaneye kaldırıldı! 16 dikiş atıldı... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölümü sonrası net serveti ortaya çıktı! Mirası kime kalacak?Ölümü sonrası net serveti ortaya çıktı! Mirası kime kalacak?
Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi... Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Anahtar Kelimeler:
Ece Uslu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Fenerbahçelileri çok ama çok kızdıracak transfer! Süper Lig devi, Kim Min-Jae'yi bitiriyor

Fenerbahçelileri çok ama çok kızdıracak transfer! Süper Lig devi, Kim Min-Jae'yi bitiriyor

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

Jose Mourinho açıklamıştı! Arsenal, Gyökeres transferinde mutlu sona ulaştı

Jose Mourinho açıklamıştı! Arsenal, Gyökeres transferinde mutlu sona ulaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.