Dizisi sezon finali yapınca imaj tazeledi! Burak Özçivit'in yeni görüntüsü çok beğenildi! 'Gençleşti resmen'

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit dizisi sezon finali yapar yapmaz imaj değişikliğine gitti.

Sakallarını kestiren Burak Özçivit'in yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'gençleşti resmen', 'çok iyi görünüyor', 'böyle daha iyi' gibi yorumlar yapıldı.

SERVETİYLE GÜNDEMDE!

Gayrimenkul zengini ünlü oyuncu Burak Özçivit’in servetinin 1 milyar TL’yi aştığı gündeme gelmişti.

En büyük hobisi lüks otomobiller olan Özçivit yeni bir spor araba aldı. Oyuncunun yeni aracının değeri tam tamına 35 milyon lira.