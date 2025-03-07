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Dizisi yeni bitmişti! Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel'in yeni partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2025 09:06
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Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekmişti. Dizisi geçtiğimiz günlerde final yapan Yüksel'e adeta teklif yağdı. “Kızgın Topraklar” dizisi ile anlaşmaya varan ünlü ismin yeni partneri de belli oldu.

Dizisi yeni bitmişti! Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel'in yeni partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. Dizisinin final yapmasının ardından teklif üstüne teklif yapan ünlü oyuncu “Kızgın Topraklar” dizisi ile anlaşmaya vardı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemal Şan’ın yöneteceği, Eser Ali Biren’in yazdığı dizide Yağmur Yüksel “Eylül” karakteriyle başrol kadın karakterine hayat verirken genç yıldızın partneri de belli oldu.

TAHA

YENİ PARTNERİ BELLİ OLDU

Son olarak “Karantina” filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Taha Baran Özbek “Aras” rolünün sahibi oldu. Hafta sonu teaser çekimi yapılacak olan dizi için oyuncular Kapadokya’ya gidiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yağmur Yüksel
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