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Doctor Who değişti! Ncuti Gatwa yerine Billie Piper geldi

Doctor Who'da yine değişim yaşandı. Billie Piper, Doctor Who’nun sezon finalinde karakterin yenilenmesiyle Ncuti Gatwa’nın yerine geçti.

Doctor Who değişti! Ncuti Gatwa yerine Billie Piper geldi
Kubra Akalın

Doctor Who dizisi yolculuğuna devam ediyor. Son dönemde dizinin reytinglerinde düşüş yaşandığı iddiaları bulunurken Doctor Who da değişti.

Son olarak Ncuti Gatwa'nın karakteri göğüslediği yapımda artık Billie Piper, Doctor Who oldu.

42 yaşındaki Billie Piper, ilk olarak 2005 yılında Dokuzuncu Doktor’un yol arkadaşı Rose Tyler rolüyle Doctor Who’da yer almıştı. O dönemde karakteri Christopher Eccleston canlandırıyordu.

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Piper, böylece Jodie Whittaker’dan sonra Zaman Lordu rolünü üstlenen ikinci kadın oyuncu olacak.

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Billie Piper, iki sezondur bilim kurgu dizisinde yer alan Ncuti Gatwa'nın yerine geçiyor. Gatwa'nın Doctor Who’daki yolculuğu, dizinin cumartesi günü yayınlanan The Reality War (Gerçeklik Savaşı) adlı bölümle sona erdi.

Gatwa, Doktor'u sadece 18 ay oynadı ve iki dizide yer aldı. Bu, Christopher Eccleston'ın 2005'te bir diziden sonra diziden ayrılmasından bu yana bir aktörün karakteri oynadığı en kısa zamandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ncuti Gatwa Doctor Who
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