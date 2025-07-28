MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı! Özge Ulusoy hakkında bomba suçlama

Bir döneme damga vuran modellerden olan Doğa Bekleriz uzun süredir gözlerden uzakta. Doğa Bekleriz yıllar sonra gündeme bomba gibi düştü. Sebebi ise Özge Ulusoy hakkındaki suçlamaları...

Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı! Özge Ulusoy hakkında bomba suçlama
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Doğa Bekleriz uzun süredir gözlerden uzakta. Bir dönem görüntüsünü beğenmediği ve 'kepçe' diye tanımladığı kulaklarını Japon yapıştırıcıyla yapıştırıp bir de üstüne sprey sıkarak hastanelik olunca magazin gündeminde ilk sıralara yükselen Doğa Bekleriz uzun süre sonra ortaya çıktı ve Özge Ulusoy'u suçladı.

İşinsanı Lokman İn, ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçlamıştı. Sunuculuk yaptığı etkinlikte Lokman İn'i ödül için sahneye alan Ulusoy bir anda yok oldu.

Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı! Özge Ulusoy hakkında bomba suçlama 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödül töreninde ortalık karıştı! 'Özge Ulusoy tarafından dolandırıldım' Ödül töreninde ortalık karıştı! 'Özge Ulusoy tarafından dolandırıldım'

"ÇOK CANIM ACIMIŞTI" DİYEREK ANLATTI

O anlar gündeme bomba gibi düşerken görüntüleri gören Doğa Bekleriz de yaşadıklarını anlattı. Bekleriz şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişinin reklam yaptığını düşünmüyorum! Söylediklerinin tamamen doğru olduğu hissiyatındayım! Nedenine gelince; ben de zaman zaman organizasyonlar düzenlen biri olarak yakın geçmişte Özge'yi çıkardım podyuma çok da iyi bir para vererek...

Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı! Özge Ulusoy hakkında bomba suçlama 2

Özge Ulusoy ile anlaştık eski podyum arkadaşım diye. Kendisine ulaşmayı bırak menajeri kendinden daha star. İyi bir para verdik, A'dan Z'ye işin her şeyini biz üstlendik; son dakika gelir, düzeni kendi kafasına göre değiştirmeye çalışır, paylaşım yapacağım diyorsun yapmıyorsun. Ve o dönem benim çok canım acımıştı."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YKS'de babası çiçekle karşılamıştı! Yarışmada bakın ne kadar kazandıYKS'de babası çiçekle karşılamıştı! Yarışmada bakın ne kadar kazandı
'Babam ve Oğlum'un küçük yıldızıydı! 20 yıl sonra aynı pozu verdi'Babam ve Oğlum'un küçük yıldızıydı! 20 yıl sonra aynı pozu verdi

Anahtar Kelimeler:
Doğa Bekleriz Özge Ulusoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sabotaj şüphesi! Benzin bidonuyla yakalandı, linç ediliyordu...

Sabotaj şüphesi! Benzin bidonuyla yakalandı, linç ediliyordu...

Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten bomba tepki!

Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten bomba tepki!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor...

Türk teknoloji devi iflas yolunda

Türk teknoloji devi iflas yolunda

'Babam ve Oğlum'un küçük yıldızıydı! 20 yıl sonra aynı pozu verdi

'Babam ve Oğlum'un küçük yıldızıydı! 20 yıl sonra aynı pozu verdi

Galatasaray'a piyango vurdu! Gönderiliyor...

Galatasaray'a piyango vurdu! Gönderiliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.