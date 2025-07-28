Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı! Özge Ulusoy hakkında bomba suçlama

MYNET DETAY- Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Doğa Bekleriz uzun süredir gözlerden uzakta. Bir dönem görüntüsünü beğenmediği ve 'kepçe' diye tanımladığı kulaklarını Japon yapıştırıcıyla yapıştırıp bir de üstüne sprey sıkarak hastanelik olunca magazin gündeminde ilk sıralara yükselen Doğa Bekleriz uzun süre sonra ortaya çıktı ve Özge Ulusoy'u suçladı.

İşinsanı Lokman İn, ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçlamıştı. Sunuculuk yaptığı etkinlikte Lokman İn'i ödül için sahneye alan Ulusoy bir anda yok oldu.

"ÇOK CANIM ACIMIŞTI" DİYEREK ANLATTI

O anlar gündeme bomba gibi düşerken görüntüleri gören Doğa Bekleriz de yaşadıklarını anlattı. Bekleriz şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişinin reklam yaptığını düşünmüyorum! Söylediklerinin tamamen doğru olduğu hissiyatındayım! Nedenine gelince; ben de zaman zaman organizasyonlar düzenlen biri olarak yakın geçmişte Özge'yi çıkardım podyuma çok da iyi bir para vererek...

Özge Ulusoy ile anlaştık eski podyum arkadaşım diye. Kendisine ulaşmayı bırak menajeri kendinden daha star. İyi bir para verdik, A'dan Z'ye işin her şeyini biz üstlendik; son dakika gelir, düzeni kendi kafasına göre değiştirmeye çalışır, paylaşım yapacağım diyorsun yapmıyorsun. Ve o dönem benim çok canım acımıştı."