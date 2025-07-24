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Ödül töreninde ortalık karıştı! Önce sesi kesildi, sonra müzikle susturulmaya çalışıldı... İş insanı isyan etti! 'Özge Ulusoy tarafından dolandırıldım'

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Öznur Yaslı İkier

9. Uluslararası Kalite Ödülleri gecesinde ilginç anlar yaşandı. Ödül törenine Bowax şirketinin sahibi Lokman İn'in açıklamaları damga vurdu. Önce sesi kesilen daha sonra müzikle susturulmaya çalışılan Lokman İn, gecede kendisine ödül veren Özge Ulusoy tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde ilginç anlar yaşandı. Geceye Bowax Türkiye'nin kurucusu Lokman İn'in açıklamaları damga vurdu.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Güvenilir Girişimci ödülünü almak üzere sahneye çıkan İn'in ödül konuşmasıyla birlikte ortalık bir anda karıştı.

Ödül töreninde ortalık karıştı! Önce sesi kesildi, sonra müzikle susturulmaya çalışıldı... İş insanı isyan etti! Özge Ulusoy tarafından dolandırıldım 1

Ödülünü aldıktan sonra 'Birkaç bir şey söyleyebilir miyim?' diyen Lokman İn, '19 yıllık ticari hayatta inişler çıkışlar çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben sahneye gelene kadar burada bir sunucu hanımefendi de vardı. Tesadüftür geldiğimde öğrendim' dedi. O sırada mikrofonun sesi kısılırken İn, 'Sesi kapattın ama sesi kapatman bir şey ifade etmiyor. Söyleyeyim söyleyeceğimi, buraya kadar getirdiniz ya!' ifadelerini kullandı.

'DOLANDIRILDIĞIM KİŞİ TARAFINDAN ÖDÜL ALMAK...'

İn sözlerini şöyle sürdürdü: ''Birkaç gün önce, müzik de girseniz söyleyeceğim. Firmamı dün dolandıran kişi bana güvenilir iş adamı ödülü verecekmiş, ben buraya gelince kaçıyor. Sadece ilginç! Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak ilginç, onu söylüyorum ya. Gelirken o kaçıyor, müzik açıyorsunuz, ses açıyorsunuz. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?' diyerek yaşadıklarını anlattı ve sahneden gülerek indi.''

Ödül töreninde ortalık karıştı! Önce sesi kesildi, sonra müzikle susturulmaya çalışıldı... İş insanı isyan etti! Özge Ulusoy tarafından dolandırıldım 2

O anlar, Bowax Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından "Özge Ulusoy Tarafından Nasıl Dolandırıldık?" başlığıyla paylaşıldı.

Özge Ulusoy henüz konuya dair bir açıklamada bulunmazken Lokman İn de sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak şunları kaydetti:

Ödül töreninde ortalık karıştı! Önce sesi kesildi, sonra müzikle susturulmaya çalışıldı... İş insanı isyan etti! Özge Ulusoy tarafından dolandırıldım 3

"SAHNEDEN BİLİNÇLİ OLARAK İNDİRİLDİ"

"Açık konuşma zamanı…

Özge Ulusoy ile profesyonel bir iş birliği gerçekleştirdik.

Tüm ödemeleri eksiksiz yapıldı. Ancak verilen sözler tutulmadı, içerikler paylaşılmadı.

Dün bir ödül töreninde, sahneye çıkmam beklenirken menajeri Mine Kayakiran tarafından sunucu Özge Ulusoy sahneden bilinçli olarak indirildi.

Tüm bu yaşananların ortasında,

Özge Ulusoy hiçbir şey olmamış gibi programı sunmaya devam etti.

Herkesin kiminle çalıştığına dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz."

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Anahtar Kelimeler:
Özge Ulusoy
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