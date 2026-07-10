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Ufuk Özkan'ın donörü Salih Kıvırcık zor günleri anlattı: Annem karşı çıktı! 'Hakkımı helal etmem'

Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli sonrası hızla sağlığına kavuşuyor. Karaciğer nakli bekleyen Özkan'a Salih Kıvırcık donör olmuştu. Salih Kıvırcık o süreci anlattı. Kıvırcık, ailesiyle yaşadığı sorunları dile getirdi.

Ufuk Özkan'ın donörü Salih Kıvırcık zor günleri anlattı: Annem karşı çıktı! 'Hakkımı helal etmem'
Öznur Yaslı İkier

Siroz teşhisiyle iki yıldır tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'a acil nakil yapılması gerektiği duyurulmuş Özkan’ın daha önce birlikte çalıştığı kameramanı Salih Kıvırcık oyuncuya donör olmuştu.

Ufuk Özkan ın donörü Salih Kıvırcık zor günleri anlattı: Annem karşı çıktı! Hakkımı helal etmem 1

Ufuk Özkan, karaciğer nakli sonrası hızla sağlığına kavuşuyor. Özkan’ın donörü Salih Kıvırcık ise organ nakli sürecine dair bilinmeyenleri anlattı. Salih Kıvırcık ailesinin onay vermediği ancak kendisinin biran olsun vazgeçmediğini anlattı.

Ufuk Özkan ın donörü Salih Kıvırcık zor günleri anlattı: Annem karşı çıktı! Hakkımı helal etmem 2

Salih Kıvırcık şöyle konuştu; "Anneme son ana kadar söylemedim. Her şey noterde onaylandıktan sonra bile durumu paylaşmadım. Ameliyatıma sadece üç gün kalmıştı, hâlâ bilmiyorlardı. Ameliyattan üç gün önce annemle konuştum. Bana, 'O ameliyata girersen hakkımı helal etmem.' dedi. Kesinlikle kabul etmedi. 'Hiçbir şekilde o ameliyata giremezsin. Girersen bu eve de giremezsin.'

Ufuk Özkan ın donörü Salih Kıvırcık zor günleri anlattı: Annem karşı çıktı! Hakkımı helal etmem 3

Umut abi, annesiyle birlikte annemle konuşmaya geldi. Ertesi sabah ise babam, 'Anahtarları bırak. Annen, ameliyattan sonra bu evde kalmanı istemiyor.' dedi."

Ufuk Özkan ın donörü Salih Kıvırcık zor günleri anlattı: Annem karşı çıktı! Hakkımı helal etmem 4

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Ufuk Özkan
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