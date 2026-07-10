Ufuk Özkan'ın donörü Salih Kıvırcık zor günleri anlattı: Annem karşı çıktı! 'Hakkımı helal etmem'

Siroz teşhisiyle iki yıldır tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'a acil nakil yapılması gerektiği duyurulmuş Özkan’ın daha önce birlikte çalıştığı kameramanı Salih Kıvırcık oyuncuya donör olmuştu.

Ufuk Özkan, karaciğer nakli sonrası hızla sağlığına kavuşuyor. Özkan’ın donörü Salih Kıvırcık ise organ nakli sürecine dair bilinmeyenleri anlattı. Salih Kıvırcık ailesinin onay vermediği ancak kendisinin biran olsun vazgeçmediğini anlattı.

Salih Kıvırcık şöyle konuştu; "Anneme son ana kadar söylemedim. Her şey noterde onaylandıktan sonra bile durumu paylaşmadım. Ameliyatıma sadece üç gün kalmıştı, hâlâ bilmiyorlardı. Ameliyattan üç gün önce annemle konuştum. Bana, 'O ameliyata girersen hakkımı helal etmem.' dedi. Kesinlikle kabul etmedi. 'Hiçbir şekilde o ameliyata giremezsin. Girersen bu eve de giremezsin.'

Umut abi, annesiyle birlikte annemle konuşmaya geldi. Ertesi sabah ise babam, 'Anahtarları bırak. Annen, ameliyattan sonra bu evde kalmanı istemiyor.' dedi."