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Doğanın Kanunu 3. bölüm 2. tanıtım izle! ''Dizi kendini izlettiriyor''

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu dizisi yeni sezona oldukça iddialı başladı. Henüz 2 bölümü yayınlanan dizi reytinglerde zirveyi gördü. Dizinin 3. bölümünden 2. tanıtım da büyük ses getirdi.

Doğanın Kanunu 3. bölüm 2. tanıtım izle! ''Dizi kendini izlettiriyor''
Öznur Yaslı İkier

Star Tv'nin merakla beklenen yaz dizisi Doğanın Kanunu ilk bölümleriyle seyircisinden tam not aldı. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı yeni dizi çarşamba akşamı üçüncü bölümüyle ekrana gelecek.

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

Doğanın Kanunu 3. bölüm 2. tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada ses getirdi. Dizinin yeni bölüm fragmanına; 'Dizi kendini izlettiriyor', 'reytingler tavan yapsın', 'en iyi yaz dizisi' gibi yorumlar yapıldı.

Doğanın Kanunu 3. bölüm 2. tanıtım izle! Dizi kendini izlettiriyor 1

Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.

Doğanın Kanunu 3. bölüm 2. tanıtım izle! Dizi kendini izlettiriyor 2

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.

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Alperen Duymaz Özge Yağız Doğanın Kanunu dizisi
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