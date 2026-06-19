Doğanın Kanunu 3. bölüm 2. tanıtım izle! ''Dizi kendini izlettiriyor''

Star Tv'nin merakla beklenen yaz dizisi Doğanın Kanunu ilk bölümleriyle seyircisinden tam not aldı. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı yeni dizi çarşamba akşamı üçüncü bölümüyle ekrana gelecek.

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

Doğanın Kanunu | 3. Bölüm 2. Tanıtım



Başka bir evrende Doğanın Kanunu…💖✨#DoğanınKanunu yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00'de STAR’da, TV yayınından sonra sadece Amazon Prime Video'da.@startv @ayyapim pic.twitter.com/OUoRK85pzJ — doganinkanunudizi (@DoganinKanunu_) June 19, 2026

Doğanın Kanunu 3. bölüm 2. tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada ses getirdi. Dizinin yeni bölüm fragmanına; 'Dizi kendini izlettiriyor', 'reytingler tavan yapsın', 'en iyi yaz dizisi' gibi yorumlar yapıldı.

Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.