Doğanın Kanunu 3. bölüm 4.fragman geldi! Herkes şaştı kaldı

Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisi yeni sezona oldukça iddialı başladı. Reytinglerde güzel bir başarı ile başlayan yeni dizi çarşamba akşamlarına damga vurmayı hedefliyor.

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı yeni dizi bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi 4. fragman yayınlanınca sosyal medyada gündem oldu.

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜM 4.FRAGMAN İZLE!

Dizi takipçileri; 'İlk defa bir dizinin 4 tane fragmanını gördüm', '4'ncü fragman iyi oldu', 'İşte bunu beklemiyordum' gibi yorumlar yaptılar.

Doğanın Kanunu 3. Bölüm | 4. Tanıtım



‘’Bir insan alın teriyle çalışmaktan neden utanır?"



Yaman'ın sorusu net.

Doğa'nın cevabı ise bu akşam. 🔥#DoğanınKanunu yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de STAR’da, TV yayınından sonra sadece Amazon Prime Video'da.@startv @ayyapim pic.twitter.com/Pwv5M0ldYs — doganinkanunudizi (@DoganinKanunu_) June 24, 2026

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğa, çiftliktekilerle eşit olduğunu kanıtlamak için arabasını ve kredi kartlarını babasına iade ederken, Yaman ona en ağır işleri verir.

İstanbul’daki azılı rakibi Müge’nin kendisini rezil etmek için kasabada bir parti yapacağını öğrenen Doğa, buraya kaçabilmek amacıyla sahte sağlık raporu alır. Yaman bu sahtekârlığı öğrenince, raporu ihbar etmeme karşılığında Doğa’yı can düşmanının partisinde garson olarak çalışmaya zorlayacaktır.

Doğa, can düşmanına rezil olma ihtimaliyle karşı karşıyadır.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Arslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Engin, Yüksel Ünal, Çağla Demir, Müttalip Müjdeci,