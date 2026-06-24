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Doğanın Kanunu 3. bölüm 4.fragman geldi! Herkes şaştı kaldı

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu dizisi bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi 4. fragman yayınlandı. Seyirci bir yandan sevinirken diğer yandan çok şaşırdı.

Doğanın Kanunu 3. bölüm 4.fragman geldi! Herkes şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisi yeni sezona oldukça iddialı başladı. Reytinglerde güzel bir başarı ile başlayan yeni dizi çarşamba akşamlarına damga vurmayı hedefliyor.

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı yeni dizi bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi 4. fragman yayınlanınca sosyal medyada gündem oldu.

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜM 4.FRAGMAN İZLE!

Dizi takipçileri; 'İlk defa bir dizinin 4 tane fragmanını gördüm', '4'ncü fragman iyi oldu', 'İşte bunu beklemiyordum' gibi yorumlar yaptılar.

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğa, çiftliktekilerle eşit olduğunu kanıtlamak için arabasını ve kredi kartlarını babasına iade ederken, Yaman ona en ağır işleri verir.

Doğanın Kanunu 3. bölüm 4.fragman geldi! Herkes şaştı kaldı 1

İstanbul’daki azılı rakibi Müge’nin kendisini rezil etmek için kasabada bir parti yapacağını öğrenen Doğa, buraya kaçabilmek amacıyla sahte sağlık raporu alır. Yaman bu sahtekârlığı öğrenince, raporu ihbar etmeme karşılığında Doğa’yı can düşmanının partisinde garson olarak çalışmaya zorlayacaktır.

Doğa, can düşmanına rezil olma ihtimaliyle karşı karşıyadır.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Arslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Engin, Yüksel Ünal, Çağla Demir, Müttalip Müjdeci,

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Alperen Duymaz Özge Yağız Doğanın Kanunu dizisi
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