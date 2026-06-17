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Doğukan Güngör acı haberi askerde öğrendi!

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Ece İrtem'in ani ölümünü askerdeyken öğrendi. Oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Doğukan Güngör acı haberi askerde öğrendi!

Ece İrtem'in ani ölümü arkadaşlarını sarstı. Kızılcık Şerbeti'nde daha önce birlikte rol alan Doğukan Güngör ise acı haberi askerdeyken aldı.

Ankara, Şereflikoçhisar'da yer alan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda askerlik yapan Doğukan Güngör'den menajeri aracılığıyla bir başsağlığı mesajı geldi. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

Doğukan Güngör acı haberi askerde öğrendi! 1

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“Oyuncumuz Doğukan Güngör’ün, uzun bir süre birlikte çalıştığı Kızılcık Şerbeti dizisinden değerli meslektaşı Ece İrtem’in beklenmedik ve çok erken vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyuncumuz Doğukan Güngör, hâlihazırda vatani görevini yerine getirmekte olup, askerlik süreci kapsamında telefon kullanımı kısıtlı olduğundan, Ece İrtem’in vefatının ardından ailesi ve sevenleriyle doğrudan iletişime geçme imkânı bulamamıştır. Bugün kendisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede, çok sevdiği arkadaşı Ece İrtem için Allah’tan (C.C.) rahmet dilediğini, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerini iletmemizi istemiştir Ece İrtem’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun…”

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doğukan güngör
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