MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Doğukan Güngör’ün uyuşturucu pişmanlığı! İfadesi ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör geçtiğimiz hafta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Güngör'ün savcılık ifadesine itirafı ve pişmanlığı yansıdı.

Doğukan Güngör’ün uyuşturucu pişmanlığı! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta oyuncu Doğukan Güngör de gözaltına alındı. Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Doğukan Güngör'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım" dedi.

Doğukan Güngör’ün uyuşturucu pişmanlığı! İfadesi ortaya çıktı 1

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i savcılık ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belden aşağısı da iddialı! Transparan tarzı beğenilmediBelden aşağısı da iddialı! Transparan tarzı beğenilmedi
Altın Küre kazananları: 'Bebeklerim' diyerek ağladıAltın Küre kazananları: 'Bebeklerim' diyerek ağladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
doğukan güngör Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.