Doğukan Güngör’ün uyuşturucu pişmanlığı! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta oyuncu Doğukan Güngör de gözaltına alındı. Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Doğukan Güngör'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i savcılık ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım."