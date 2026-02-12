MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Doğum günü partisindeki öpüşme görüntülerine tepki gösterdi! 'Tam bir rezalet'

Arjantin basını Lucas Torreira'nın doğum günü partisinde, Mauro Icardi'nin bir kadınla yakınlaştığı iddiasını gündeme getirdi. Wanda Nara'dan boşandıktan sonra China Suárez ile aşk yaşayan Icardi, söz konusu iddiaya büyük tepki gösterdi.

Doğum günü partisindeki öpüşme görüntülerine tepki gösterdi! 'Tam bir rezalet'
Öznur Yaslı İkier

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin, takım arkadaşı Lucas Torreira'nın 30'uncu doğum günü partisine katılması Arjantin basının dikkatini çekti.

Arjantin basını, sevgilisi China Suárez'in yurt dışında olmasından dolayı partiye tek başına giden Icardi'nin bir kadınla yakınlaştığı iddialarını gündeme getirdi.

Doğum günü partisindeki öpüşme görüntülerine tepki gösterdi! Tam bir rezalet 1

Arjantin basınından Paparazzi, bu iddiasına da; sarı saçlı, siyah ceketli bir adamın, bir kadınla öpüşürken görüntülenmesine dayandırdı.

Doğum günü partisindeki öpüşme görüntülerine tepki gösterdi! Tam bir rezalet 2

Görüntüler sonrası sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, videodaki erkeğin boynunda dövme olmadığını, oysa Mauro Icardi'nin vücudunun büyük bölümünün dövmelerle kaplı olduğunu hatırlatarak iddialara karşı çıktı. Bu detay, görüntüdeki kişinin Icardi olmadığı yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Doğum günü partisindeki öpüşme görüntülerine tepki gösterdi! Tam bir rezalet 3

"BUNA İNANAN İNSANLARIN OLMASI KORKUNÇ"

İddiaların ardından önce Icardi'nin sevgilisi China Suárez, sessizliğini bozdu. Suárez, görüntüdeki kişinin Mauro Icardi olmadığına dair bir takipçisinin paylaşımını kendi hesabında yayımlayarak, tartışmalara dolaylı şekilde yanıt verdi. Söz konusu paylaşımda, Arjantin basınına tepki gösterilerek; "Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu / bilgelik versin" ifadeleri kullanıldı.

China Suárez, söz konusu paylaşımın altına ayrıca; "Burada durum böyle. Kontrol etmeye gerek yok, her halükarda birbirlerine benziyorlar" notunu düştü. Ancak bu yorumu kısa süre sonra silmesi, zihinlerde soru işareti oluşturdu.

Doğum günü partisindeki öpüşme görüntülerine tepki gösterdi! Tam bir rezalet 4

"TAM BİR REZALET"

China Suárez'in ardından Mauro Icardi'de konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Arjantin basınına tepki gösteren golcü; "Arjantin magazin dünyasına ne oldu böyle? Resmen dibe vuruyorlar ve artık ne uyduracaklarını şaşırdılar! Şu saçmalıklara bakın. Tam bir rezalet!" dedi.

Mauro Icardi; "Sözde birinin öpüştüğü o doğum günü videosuna gelince; boynumun tamamen dövmeli olduğunu unutmuşlar ama sırf üç beş izlenme uğruna papağan gibi aynı şeyi tekrarlayıp duruyorlar. Ah, doğru ya! Sizin 'işinizin' bilgilendirmek değil; iftira atmak ve yalan uydurmak olduğunu unutmuşum. Bu meslek size birkaç beden büyük gelir; işini hakkıyla yapan insanlara saygısızlık ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında China Suárez'e olan aşkını da dile getiren Arjantinli golcü; "Geçmişime dair hatırlamam gereken hiçbir şey yok. Çünkü şu anki hayatım mükemmel ve hayatımın sonuna kadar birlikte olmak istediğim, sevdiğim kadın yanımda. Ve şunu unutmayın: Ne müstakbel eşim ne de ben, sizin bu şaklabanlıklarınızdan besleniyoruz" diye konuştu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yakalama kararı çıkartılmıştı! Fenomen Enes Batur gözaltındaYakalama kararı çıkartılmıştı! Fenomen Enes Batur gözaltında
Seyirci yine tatmin olmadı! 'Pavyon klibi gibi' Seyirci yine tatmin olmadı! 'Pavyon klibi gibi'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi Mauro Icardi eşi Wanda Nara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.