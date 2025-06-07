Doğum için gün sayıyor! Gizem Karaca'dan karnı burnunda pozlar

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, anne olmak sabırsızlanıyor. İzmir'de doğum yapacak olan Karaca karnı burnunda hallerini takipçileriyle paylaştı.

Karaca hamileliğine dair daha önce açıklamalarda bulunmuş ve “İsim konusunda kararsızım. Doğum İzmir’de olacak. Suda ya da farklı bir yöntemle doğum yapmayacağım, normal olacak. Her gece dondurma yiyorum. İlk üç ayda biraz hormon dalgalanmalarım oldu. Bir anda ağladım. Başka bir duygu geçişi yaşadım. Hepsi geçti, şimdi sorunsuz bir hamilelik yaşıyorum” demişti.

Hamilelik pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Doğum için gün sayan 32 yaşındaki Karaca, eşiyle verdiği pozda bir kızı olacağını duyurdu.