Doktorlar'ın "Jülide"si Mehtap Altunok ülkeyi neden terk ettiğini açık açık anlattı! Sosyal medya onu konuştu... "Haksız kazançla..."

Dizi sektörünü sarsan tekelleşme iddiaları günlerdir magazin manşetlerindeki yerini koruyor. ID İletişim Ajansı ve Ayşe Barım'a yönelik iddialar, ünlü oyuncuların karşılıklı açıklamalarıyla daha da büyüdü.

Dizi sektöründeki bu skandal iddialarla ilgili bir paylaşım da yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran "Doktorlar" dizisinde hayat verdiği "Jülide" karakteri ile hafızalara kazınan Mehtap Altunok’tan geldi.

Mehtap Altunok sosyal medya hesabından uzunca bir yazı yayımladı. "Neden ülkeyi terk ettiniz?' mesajlarına da bir cevabım olsun" diyen ünlü isim "Kan kusup kızılcık şerbeti içtik senelerce" dedi.

'HAKSIZ KAZANÇLA...'

"Nihayetinde çok sevdiğim ülkemi kızımı da yanıma alarak terk ettim. Bizi çok sevdiğimiz işimizi yapamaz hale getirdiler. Ellerindeki oyuncularla büyün piyasayı, dijital dahil domine ettiler. Hakkımızı helal etmiyoruz. Haksız kazançla elde ettikleri her kuruşun hesabını verdiklerini hepimiz görmek istiyoruz."

"Şimdi kadın dayanışması yapan o arkadaşa da iki çift lafım var, hakkı yenip önüne görünmez bir set çekilen bizler de kadınız. Kadın dayanışmasında ezenin değil sistemin ezdiği kadınların yanında yer almayı denesin." ifadelerini kullandı. Altunok'un paylaşımlarına Hazal Kaya'yı etiketlemesi dikkat çekti.