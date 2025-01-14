MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doktorlar'ın "Jülide"si Mehtap Altunok ülkeyi neden terk ettiğini açık açık anlattı! Sosyal medya onu konuştu... "Haksız kazançla..."

Doktorlar'ın "Jülide"si Mehtap Altunok ülkeyi neden terk ettiğini açık açık anlattı! Sosyal medya onu konuştu... "Haksız kazançla..."

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.01.2025 08:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'da hayat verdiği 'Jülide' karakteri ile hafızalara kazınan Mehtap Altunok yıllar sonra ülkeyi neden terk ettiğini açıkladı. Ünlü ismin paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Altunok'ın yaptığı paylaşımlarda da Hazal Kaya'yı etkiletmesi dikkatlerden kaçmadı.

Doktorlar'ın "Jülide"si Mehtap Altunok ülkeyi neden terk ettiğini açık açık anlattı! Sosyal medya onu konuştu... "Haksız kazançla..."

Dizi sektörünü sarsan tekelleşme iddiaları günlerdir magazin manşetlerindeki yerini koruyor. ID İletişim Ajansı ve Ayşe Barım'a yönelik iddialar, ünlü oyuncuların karşılıklı açıklamalarıyla daha da büyüdü.

jülide 1

Dizi sektöründeki bu skandal iddialarla ilgili bir paylaşım da yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran "Doktorlar" dizisinde hayat verdiği "Jülide" karakteri ile hafızalara kazınan Mehtap Altunok’tan geldi.

paylaşım 1

Mehtap Altunok sosyal medya hesabından uzunca bir yazı yayımladı. "Neden ülkeyi terk ettiniz?' mesajlarına da bir cevabım olsun" diyen ünlü isim "Kan kusup kızılcık şerbeti içtik senelerce" dedi.

paylaşım 2

'HAKSIZ KAZANÇLA...'

"Nihayetinde çok sevdiğim ülkemi kızımı da yanıma alarak terk ettim. Bizi çok sevdiğimiz işimizi yapamaz hale getirdiler. Ellerindeki oyuncularla büyün piyasayı, dijital dahil domine ettiler. Hakkımızı helal etmiyoruz. Haksız kazançla elde ettikleri her kuruşun hesabını verdiklerini hepimiz görmek istiyoruz."

PAYLAŞIM 3

"Şimdi kadın dayanışması yapan o arkadaşa da iki çift lafım var, hakkı yenip önüne görünmez bir set çekilen bizler de kadınız. Kadın dayanışmasında ezenin değil sistemin ezdiği kadınların yanında yer almayı denesin." ifadelerini kullandı. Altunok'un paylaşımlarına Hazal Kaya'yı etiketlemesi dikkat çekti.

paylaşım 4

PAYLAŞIM 5

paylaşım 5

Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya doktorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaprak Dökümü'nün unutulmaz ismi hayatını kaybetti! Son paylaşımı gündemde

Yaprak Dökümü'nün unutulmaz ismi hayatını kaybetti! Son paylaşımı gündemde

MYNET ÖZEL| Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

MYNET ÖZEL| Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti

Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti

Yusuf Erdoğan'dan olay itiraf... Herkes şaşkına döndü! "Hakem 'çalamadım dedi' özür diledi"

Yusuf Erdoğan'dan olay itiraf... Herkes şaşkına döndü! "Hakem 'çalamadım dedi' özür diledi"

Bağcılar'da vahşet! Girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü! Kardeşini de yaraladı

Bağcılar'da vahşet! Girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü! Kardeşini de yaraladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.