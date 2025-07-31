Doktorlar'ın Zeynep'i Gamze Topuz son haliyle gündem oldu! Görenler aynı yorumu yaptı

Doktorlar, Hayat Bazen Tatlıdır, Erkenci Kuş, Sipahi ve Gizli Bahçe gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Gamze Topuz şimdilerde son haliyle gündem oldu.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Topuz, oyunculuk kariyerinin ardından Yel Alsın şarkısıyla müzik sektörüne de hızlı bir giriş yaptı.

Şimdilerde şarkılarıyla ön plana çıkan güzel oyuncu tatil kareleriyle görenleri mest etti.

Kırmızı bikinisiyle plajda görüntülenen Gamze Topuz'a 'Yıllara meydan okuyor', 'Hiç yaşlanmıyor', Yıllar yaramış' gibi yorumlar yapıldı.

GAMZE TOPUZ KİMDİR?

Gamze Topuz, 8 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik Bölümü mezunudur. Ekranlarda ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde canlandırdığı Banu rolü ile yer almıştır.

Gamze Topuz, 2010 yılında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu “Çarkıfelek” programında hosteslik yaptı. Bu arada kendi yazdığı “Dinamit” ve “Yel Alsın” adlı şarkıları Çarkıfelek’te seslendirdi.