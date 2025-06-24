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Dominik'te adı aşk iddiasına karıştı! Survivor Dilşah Kurt imaj değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

Survivor 2025'te aylar süren mücadele Adem Kılıççı'nın şampiyonluğu ile son buldu. Yarışmanın sona ermesiyle birlikte yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Dominik'te adı aşk iddialarına karışan Dilşah Kurt son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

Dominik'te adı aşk iddiasına karıştı! Survivor Dilşah Kurt imaj değiştirdi! Görenler şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Ocak ayında başlayan Survivor 2025, 13 Haziran tarihinde sona erdi. Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya'nın finale kaldığı yarışta şampiyon olan isim belli oldu. Kupayı kazanan Adem Kılıççı, bu yılın Survivor şampiyonu oldu.

Heyecanın bir an olsun bitmediği Survivor'da aşk iddiaları da gündemden düşmedi. Bu iddialardan biri de Survivor Dilşah Kurt ve Volkan arasında çıkmıştı.

DİLŞAH

Yarışma bitse de yarışmaların sosyal medya paylaşımları dikkatlerden kaçmıyor. Dilşah Kurt bu kez son haliyle gündem oldu.

DİLŞAH 2

YORUM YAĞDI

Siyah saçlarını kızıla boyatan Dilşah Kurt'u bu haliyle görenler tanımakta güçlük çekti.

SON HALİ 1

Sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'harika görünüyor', 'başkası gibi', 'resmen tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

SON HALİ 3

son hali 2

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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