Dominik'te bir veda daha! Survivor'da dün akşam kim elendi?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Sezonun ikinci haftasında eleme konseyi geride kaldı. Takım oyunlarının ardından da eleme adayı belli oldu.

Adaya veda eden ilk isim Selen Görgüzel olurken bir erken veda daha gerçekleşti. Survivor'da haftanın eleme adayları Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat olarak belirlenmişti.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Keremcem düelloyu kaybeden isim oldu. Gönüllüler yeni kurala göre oylama yaptı ve oylamanın sonucunda Keremcem adaya veda eden ikinci yarışmacı oldu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler takımı, karşılaşmada 7-2 geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek skoru lehine çevirdi ve oyunu 12-10 kazanmayı başardı.