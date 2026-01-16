MAGAZİN

Dominik'ten aşk pozu! Survivor Murat Ceylan sevgilisini paylaştı

Survivor'ın başarılı sunucusu Murat Ceylan bir süredir özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşayan Murat Ceylan sevgilisini paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Murat Ceylan Gizem Güneş ile ayrılığının ardından oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Dominik ten aşk pozu! Survivor Murat Ceylan sevgilisini paylaştı 1

Murat Ceylan, Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik'ten kız arkadaşıyla yeni bir karesini paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dominik ten aşk pozu! Survivor Murat Ceylan sevgilisini paylaştı 2

Murat Ceylan'ın kalp emojisiyle yayınladığı aşk pozu binlerce beğeni aldı.

Dominik ten aşk pozu! Survivor Murat Ceylan sevgilisini paylaştı 3

