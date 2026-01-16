Dominik'ten aşk pozu! Survivor Murat Ceylan sevgilisini paylaştı

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Murat Ceylan Gizem Güneş ile ayrılığının ardından oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Murat Ceylan, Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik'ten kız arkadaşıyla yeni bir karesini paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Murat Ceylan'ın kalp emojisiyle yayınladığı aşk pozu binlerce beğeni aldı.