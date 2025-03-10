MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dominik Turizm Bakanlığı harekete geçti! Survivor'da görülmemiş olay: Görevliler adaya gelip...

Dominik Turizm Bakanlığı harekete geçti! Survivor'da görülmemiş olay: Görevliler adaya gelip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2025 10:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2025'te yarışmacıların yaptığı evler dikkat çekiyordu. Yarışmada görülmemiş bir olay yaşandı ve Dominik Turizm Bakanlığı harekete geçerek adaya girdi, tüm evleri yıktı.

Dominik Turizm Bakanlığı harekete geçti! Survivor'da görülmemiş olay: Görevliler adaya gelip...

Uzun yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor, her sezonu ile seyirciyi ekran başına kilitliyor. Geçtiğimiz sezon hırsızlık skandalı ile sarsılan Survivor bu kez de farklı bir olayla gündem oldu.

Survivor 2025’in bu sezonunda Dominik Turizm Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, yarışmacıların adada yaptıkları evlerin "kaçak yapı" oldukları gerekçesiyle, söz konusu evlere el koydu ve yıkım işlemi başlattı. Adada yarışmacıların sahile yaptığı yapılar yıkıldı.

1

Survivor'ı terk etti! Sosyal medya yıkıldı: Sonunda biri tepkisini gösterdi Survivor'ı terk etti! Sosyal medya yıkıldı: Sonunda biri tepkisini gösterdi

"EVİMİ YIKMAYA GELDİLER"

Evini yapmak için çok uğraşan Sema üzülerek “Seslerden uyandım, evimi yıkmaya geldiler. Adaya ilk geldiğimiz gün başladım ama bugün evimi yıktılar. Turizm Bakanlığının sahilden görünmesine izin vermediği bir durumdaymış bu. Şikayet ettiler, kesin Pınar'dan şüpheleniyorum. 2.5 ayımı verdim çünkü. Şimdi yeni bir ev yapacağım" dedi.

3

Batuhan'ın da evi yıkıldı ve yarışmacı gözyaşlarını tutamadı. Batuhan, "Vallahi moralim bozuk, motivasyonum çok düşük. Sonra dediler ki ev sahilden çok gözüküyor, bunun yıkılması gerekiyor. Birden geldiler, kepçeyi vurdular. Kafamı dinleyebildiğim, şuradan kaçabildiğim bir ev olmuştu ama yıkıldı. Beni üzen asıl şey evin yıkılışını izlerken kimse yanımda yoktu" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-03-10 102246

Mynet'in Sesi
Deha'nın başrollerinin araları bozuk mu? O paylaşım gündemdeDeha'nın başrollerinin araları bozuk mu? O paylaşım gündemde
Gelini kocasıyla ilişki yaşadı! "Zevk günahları..."Gelini kocasıyla ilişki yaşadı! "Zevk günahları..."
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

1,5 milyon dolara satacaklarmış... Müşteri ararken operasyon!

1,5 milyon dolara satacaklarmış... Müşteri ararken operasyon!

Ünlü deterjan markası dev ceza! 1 değil tam 8 kez denediler…

Ünlü deterjan markası dev ceza! 1 değil tam 8 kez denediler…

ABD'de skandal 'Türkiye' teklifi! Arkasından bir Yunan ve bir Yahudi çıktı: Mesaj veriliyor olabilir

ABD'de skandal 'Türkiye' teklifi! Arkasından bir Yunan ve bir Yahudi çıktı: Mesaj veriliyor olabilir

Sergen Yalçın'dan Galatasaray için çok konuşulacak iddia!

Sergen Yalçın'dan Galatasaray için çok konuşulacak iddia!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.