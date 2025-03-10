MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sema Aydemir diskalifiye mi oldu? "Pasaportunu istiyor musun istemiyorsun?"

Sema Aydemir diskalifiye mi oldu? "Pasaportunu istiyor musun istemiyorsun?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2025 07:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da olayların ardı arkası kesilmiyor. Zorlu geçen mücadelelerden sonra Sema Aydemir gündeme geldi. Sema Aydemir'in sırt çantasını alıp gitmesi diskalifiye sorularını akla getirdi. Konseyde yaşananlar da dikkat çekti.

Sema Aydemir diskalifiye mi oldu? "Pasaportunu istiyor musun istemiyorsun?"

Survivor 10 Mart 2025 fragmanı seyirciyi şoke etti. Sema Aydemir'in iletişim oyununda çantasını alıp oyun alanını terk etmesi hem seyirciyi şaşkına uğrattı hem de Murat Ceylan'ı... Yaşananlar sonrası Sema Aydemir elendi mi? Sema Aydemir diskalifiye mi oldu soruları merak edildi.

Survivor'da iletişim oyunu sırasında sinirlenen Sema Aydemir'in sırt çantasını alarak adadan ayrıldığı görüldü. Murat Ceylan şaşkınlık yaşayarak "Çantasını da aldı oyun alanını terk ediyor" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-03-10 071021

Bu olay sonrası Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın Sema ile konseydeki görüşmesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Konseyde Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl yaşanan kavgayı da hatırlatarak Sema'ya ''Senin geçen sene yaşadığın olayı kabul etmeyebilirdik. Bu konsey aslında pasaportunu istiyor musun konseyi. Pasaportunu istiyor musun istemiyorsun'' diye sordu.

Ekran görüntüsü 2025-03-10 071414
Bu konuşmalar sonrası 'Sema diskalifiye mi oldu? Survivor All Star 2025'te Sema Aydemir elendi mi?' soruları merak konusu oldu. Ancak şu an Sema'nın durumu belli değil. Sosyal medyada da "Gitsin aman" diyenlerle "Yazık oldu" diyenler ikiye bölündü.

Sema fanları ise "Yıllarını Survivor'a vermiş marka yapmış bir ismi bu kadar kolay gözden çıkarmak komik gerçekten", "Sema yapıma haddini bildirmiş", "Birinin artık tepki göstermesi gerekiyordu" yorumlarında bulundu.

Mynet'in Sesi
Sağlık sorunları vardı! Çitos Efe büyüdü son hali ortaya çıktıSağlık sorunları vardı! Çitos Efe büyüdü son hali ortaya çıktı
Dans ederken eğilince olanlar oldu! Sosyal medyanın fena diline düştüDans ederken eğilince olanlar oldu! Sosyal medyanın fena diline düştü
Anahtar Kelimeler:
Sema Aydemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev sahipleri dikkat! Eviniz haberiniz yokken satılabilir!

Ev sahipleri dikkat! Eviniz haberiniz yokken satılabilir!

Türk futbolunda bu da oldu! Başkan takımı kazandığı için istifa etti

Türk futbolunda bu da oldu! Başkan takımı kazandığı için istifa etti

Trump'ın danışmanı Elon Musk'tan Avrupalı bakana olay sözler: "Sessiz ol küçük adam"

Trump'ın danışmanı Elon Musk'tan Avrupalı bakana olay sözler: "Sessiz ol küçük adam"

Ünlü şeften olay uyarı! 'Asla yemeyin' dedi hileleri anlattı

Ünlü şeften olay uyarı! 'Asla yemeyin' dedi hileleri anlattı

Galatasaray Alanya'da geriden gelip kazandı!

Galatasaray Alanya'da geriden gelip kazandı!

İstanbullular dikkat! Uzman isim tarih vererek uyardı!

İstanbullular dikkat! Uzman isim tarih vererek uyardı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.