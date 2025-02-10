Drake konser sonrası yemek siparişi verdi! Yemeğin faturası sosyal medyayı salladı

Drake, turnesinin Melbourne etabını 90 dakikalık unutulmaz bir performansla tamamladı. Konserin ardından, ünlü rapçi, ekibi ve davetlilerine tam 2651 dolarlık bir Nando's ziyafeti verdi.

Daily Mail Australia, siparişin detaylarını içeren fişi yayınlandı. Siparişte resmen yok yoktu... 8 adet kaburga, 717 dolarlık 60 adet tavuk pita ve 177 dolarlık 60 adet tavuk şişten oluşan siparişi görenler sosyal medyad "Para var huzur var" yorumlarında bulundu.

Drake, bir kez daha lüks yaşam tarzını gözler önüne sererken, konser sonrasında misafirlerine unutulmaz bir ziyafet sunmuş oldu.

Gerçek adı Aubrey Graham olan Kanadalı rap’çi Drake sık sık kazancıyla ve harcamalarıyla gündeme geliyor. Ünlü rapçi Drake, daha önce Toronto'da arabasıyla gezerken sokaktaki insanları adeta para yağmuruna tutmuştu.

Karşısına çıkan insanlara tomarla para dağıtan 35 yaşındaki Kanadalı şarkıcının görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmıştı.