MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Drake konser sonrası yemek siparişi verdi! Yemeğin faturası sosyal medyayı salladı

Drake konser sonrası yemek siparişi verdi! Yemeğin faturası sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.02.2025 10:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Drake, Avustralya'da lüks bir yemek çılgınlığına imza attı. Para saçtığı görüntülerle daha önce de gündeme gelen rapçi Nando's siparişine 2.651 dolar harcadı.

Drake konser sonrası yemek siparişi verdi! Yemeğin faturası sosyal medyayı salladı

Drake, turnesinin Melbourne etabını 90 dakikalık unutulmaz bir performansla tamamladı. Konserin ardından, ünlü rapçi, ekibi ve davetlilerine tam 2651 dolarlık bir Nando's ziyafeti verdi.

Daily Mail Australia, siparişin detaylarını içeren fişi yayınlandı. Siparişte resmen yok yoktu... 8 adet kaburga, 717 dolarlık 60 adet tavuk pita ve 177 dolarlık 60 adet tavuk şişten oluşan siparişi görenler sosyal medyad "Para var huzur var" yorumlarında bulundu.

Ekran görüntüsü 2025-02-10 105227

Drake, bir kez daha lüks yaşam tarzını gözler önüne sererken, konser sonrasında misafirlerine unutulmaz bir ziyafet sunmuş oldu.

Ekran görüntüsü 2025-02-10 105236

Gerçek adı Aubrey Graham olan Kanadalı rap’çi Drake sık sık kazancıyla ve harcamalarıyla gündeme geliyor. Ünlü rapçi Drake, daha önce Toronto'da arabasıyla gezerken sokaktaki insanları adeta para yağmuruna tutmuştu.

Karşısına çıkan insanlara tomarla para dağıtan 35 yaşındaki Kanadalı şarkıcının görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Drake
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak!

Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak!

Yeni dönemde o grup hariç herkesin 1047 lira olan elektrik faturası 2016 lira olacak! Muaf tutulacaklar listesi belli oldu

Yeni dönemde o grup hariç herkesin 1047 lira olan elektrik faturası 2016 lira olacak! Muaf tutulacaklar listesi belli oldu

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da üst düzey ayrılık! Kulüp Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da üst düzey ayrılık! Kulüp Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Türkiye beyaza bürünecek, 50 ilde kar yağışı etkili olacak

Türkiye beyaza bürünecek, 50 ilde kar yağışı etkili olacak

Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi

Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.