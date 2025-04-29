Dua Lipa cesur kıyafeti ve fit görüntüsüyle galaya damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı...

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, New York’ta düzenlenen 50. Chaplin Ödül Galası'na damga vurdu. 29 yaşındaki yıldız oteline dönerken cesur kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sütyensiz, kahverengi ve yarı transparan elbisesiyle objektiflere poz veren Dua Lipa, yalnızca siyah bir tanga giyerek adeta sınırları zorladı. Ünlü şarkıcı, derin sırt dekolteli elbisesiyle kalçasını da sergileyerek cesaretini bir kez daha ortaya koydu.

Fit görüntüsüyle herkesin dikkatini çeken Dua Lipa, aslında vücut sağlığını korumak için bazı alışkanlıklara dikkat ediyor. Spor yapmak, onun için adeta bir tutku...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın fit görüntüsünün sırrı, yüksek yoğunluklu egzersizler yapması. Yürüyüşler, yoga, pilates ve boks gibi birçok egzersizi bir araya getirerek çalışıyor.

YUMURTAYI KAHVALTISINDAN EKSİK ETMİYOR

Yoğun fitness macerasının yanı sıra Dua Lipa kahvaltıda yumurta tüketmeyi seviyor. Ayrıca beslenme planına dahil ettiği çeşitli meyvelerle de besleniyor. Antrenmanlardan önce kaju ezmesi ve bir muz, öğle yemeğinde ise bol sebzeli tavuk salatası ve soğuk meyve suyu tüketiyor.