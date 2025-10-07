MAGAZİN

Dua Lipa Los Angeles konserinde cesur sahne kıyafetleriyle olay oldu!

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Los Angeles’taki Kia Forum sahnesinde verdiği konserle dikkat çekti. “Radical Optimism” turnesi kapsamında sahne alan Lipa neredeyse iç çamaşırıyla sahneye çıktı.

Dua Lipa Los Angeles konserinde cesur sahne kıyafetleriyle olay oldu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Pazar akşamı Los Angeles’ta düzenlenen konserinde birbirinden iddialı sahne kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

30 yaşındaki sanatçı, “Radical Optimism” turnesi kapsamında ABD’de sahne alırken, kısa süre önce yaşadığı omuz sakatlığının ardından yeniden performans sergiledi.

İlk sahneye çıkışında file çoraplar, askılı aksesuarlar ve siyah topuklu çizmelerle dikkat çeken Dua, fit vücudunu öne çıkaran siyah büstiyer ve mini şort kombinini file eldivenlerle tamamladı.

Dua Lipa Los Angeles konserinde cesur sahne kıyafetleriyle olay oldu! 1

Konserin ilerleyen bölümlerinde ise transparan pembe taş işlemeli bir elbise giyen sanatçı, bu görünümünü beyaz iç çamaşırı takımıyla tamamlayarak hayranlarından tam not aldı.

Dua Lipa Los Angeles konserinde cesur sahne kıyafetleriyle olay oldu! 2

Enerjisiyle büyüleyen Lipa, performansı sırasında dramatik krem rengi suni kürkten altın rengi metalik badiye geçti ve sahnede temposunu hiç düşürmedi.

Instagram hesabından konser gecesine ait kareleri paylaşan Dua, “DALLAS, ne inanılmaz iki geceydi! Enerji, dostluk ve müzik dolu bir gösteri… Hâlâ adrenalinden uyuyamadım!” ifadelerini kullandı.

Dua Lipa
