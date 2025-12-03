Rüya Gibi dizisi ilk bölüm reytingleri üzdü! "Erken final görüyorum"

Show TV ekranlarının yeni ve iddialı yapımı Rüya Gibi dizisi, izleyicileri İstanbul'un kenar mahallelerinden lüks ve tehlikeli bir dünyaya taşıyor. Başrollerinde yetenekli oyuncular Seda Bakan (Aydan) ve karizmatik isim Uğur Güneş'i (Emir) bir araya getiren Rüya Gibi ilk bölümü dün akşam yayınlandı.

BAHAR DİZİSİNİN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Rüya Gibi oyuncu kadrosunda ayrıca Celil Nalçakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu gibi güçlü isimler yer alıyor. Rüya Gibi dizisi için Bahar dizisinin de günü değişti. Rüya Gibi 1. bölüm reytingleri de sosyal medyada konuşuluyor.

Rüya Gibi dizisinin ilk bölümü tüm kişiler'de 3.89 reytingle 7., AB'de 3.46 ve ABC1'de ise 3.86 reytingle 8. oldu. Reyting sonuçları sonrası sosyal medyada seyircilerden de yorumları gecikmedi.

Rüya Gibi dizisi için "Erken final görüyorum", "5 bölüm dayanmaz", "Bahar en kötü hâliyle iyi reytingler alıyordu. Bu iş onun en kötü reytingini zor alır", "Bahar günü değişmesine değmedi" yorumları yapıldı.