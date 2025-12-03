MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Rüya Gibi dizisi ilk bölüm reytingleri üzdü! "Erken final görüyorum"

Seda Bakan ve Uğur Güneş'in başrolde olduğu kadrosunda iddialı oyuncuların olduğu Rüya Gibi dizisi ilk bölüm reytingleri pek de iç açıcı gelmedi. Rüya Gibi dizine 'erken final' yorumları da yapıldı.

Rüya Gibi dizisi ilk bölüm reytingleri üzdü! "Erken final görüyorum"

Show TV ekranlarının yeni ve iddialı yapımı Rüya Gibi dizisi, izleyicileri İstanbul'un kenar mahallelerinden lüks ve tehlikeli bir dünyaya taşıyor. Başrollerinde yetenekli oyuncular Seda Bakan (Aydan) ve karizmatik isim Uğur Güneş'i (Emir) bir araya getiren Rüya Gibi ilk bölümü dün akşam yayınlandı.

Rüya Gibi dizisi ilk bölüm reytingleri üzdü! "Erken final görüyorum" 1

BAHAR DİZİSİNİN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Rüya Gibi oyuncu kadrosunda ayrıca Celil Nalçakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu gibi güçlü isimler yer alıyor. Rüya Gibi dizisi için Bahar dizisinin de günü değişti. Rüya Gibi 1. bölüm reytingleri de sosyal medyada konuşuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Show TV'nin yeni dizisi gündemde! İşte merak edilenler Show TV'nin yeni dizisi gündemde! İşte merak edilenler

Rüya Gibi dizisinin ilk bölümü tüm kişiler'de 3.89 reytingle 7., AB'de 3.46 ve ABC1'de ise 3.86 reytingle 8. oldu. Reyting sonuçları sonrası sosyal medyada seyircilerden de yorumları gecikmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahar neden yok? Show Tv kararını verdi Bahar neden yok? Show Tv kararını verdi

Rüya Gibi dizisi ilk bölüm reytingleri üzdü! "Erken final görüyorum" 2

Rüya Gibi dizisi için "Erken final görüyorum", "5 bölüm dayanmaz", "Bahar en kötü hâliyle iyi reytingler alıyordu. Bu iş onun en kötü reytingini zor alır", "Bahar günü değişmesine değmedi" yorumları yapıldı.

Mynet Anket Rüya Gibi dizisini beğendiniz mi?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, güzel dizi
Beğenmedim
Kararsızım izleyip göreceğiz
Bu anket 11 saat 20 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor açıklaması gündemde! 500 bin dolar itirafıSurvivor açıklaması gündemde! 500 bin dolar itirafı
İfşalara sessiz kalmadı! 'Kimsenin yanına kalmasın' İfşalara sessiz kalmadı! 'Kimsenin yanına kalmasın'
Anahtar Kelimeler:
Rüya Gibi dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.