Asena Keskinci ve Evrim Akın olayına Belçim Bilgin de dahil oldu! 'Kimsenin yanına kalmasın'

2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Dizinin çekildiği yıllarda küçük bir çocuk olan Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söylemişti.

Evrim Akın tarafından zorbalandığını söyleyen Asena Keskinci 'Bu kadın, benim üvey annem oluyor.' diyerek Akın ile babasının yıllardır aynı evde yaşadığını da ortaya dökmüştü. Asena Keskinci'nin iddialarını ise Evrim Akın kesin bir dille yalanlamıştı.

Magazin manşetlerinde günlerce yerini koruyan Asena Keskinci ve Evrim Akın olayına Belçim Bilgin de dahil oldu.

Bağlantı Hatası filminde Asena Keskinci ile birlikte rol alan Belçim Bilgin, Keskinci’nin, Evrim Akın’a yönelik iddiaları hakkında konuştu:

'KİMSENİN YANINA KALMASIN'

''Asena'nın hikayesini takip ediyorum, biz anne kızı da oynadığımız için. Açıkçası hiçbir tarafı suçlamak değil, öznelerin dışında bir yorum yapacağım. Birileri bir şeyler yaptığı zaman kimsenin yanına kalmasın. Ben Asena'yı incitilmiş tarafından konuşurken gerçekçi olduğunu hissettiğim bir yerden duydum.

Öte yandan Evrim hepimizin çok tatlı bir karakteri ve hep onu böyle televizyon mesafesinden tanıyorum ama enerjisi bize çok güzel geçmiş bir kadın oyuncu. Ama küçücük bir kız çocuğuna hani bir şekilde onda iz bırakacak bir şey varsa orada gerçekten incinmiştir gibi hissediyorum Asena'yı tanıdığım için'' ifadelerini kullandı.