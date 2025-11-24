MAGAZİN

Dua Lipa minicik bikinisiyle sere serpe uzandı! 1.5 milyondan fazla beğeni...

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa kardeşleri ve ekibiyle Brezilya'da... Sosyal medyada konuşulmaya devam eden Dua Lipa minicik bikinisiyle sere serpe uzanıp poz verdi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Pazar günü Brezilya’da verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı salladı. 30 yaşındaki şarkıcı, Radical Optimism turnesinin Rio de Janeiro ayağı için şehirde bulunurken yoğun programına kısa bir mola verip hayranlarının karşısına iddialı bir bikinili paylaşımla çıktı.

Minik mor payetli ip bikini takımıyla göz kamaştıran Dua, kusursuz fiziğini sergiledi. Ünlü isim, kalın altın bileklikler ve altın kolyelerle görünümünü tamamlayarak sade ama etkileyici bir ışıltı yakaladı.

Dua Lipa minicik bikinisiyle sere serpe uzandı! 1.5 milyondan fazla beğeni... 1

Koyu renk saçlarını düşük bir atkuyruğu yapan yıldız, teknede güneşlenirken verdiği pozlarla adeta fırtına estirdi.

Dua Lipa'nın fotoğrafları 1.5 milyondan fazla beğeni aldı.

Dua Lipa minicik bikinisiyle sere serpe uzandı! 1.5 milyondan fazla beğeni... 2

Özel hayatıyla da gündemde olan Dua Lipa, oyuncu Callum Turner ile geçtiğimiz Haziran’da nişanlanmıştı.

