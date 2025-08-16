MAGAZİN

Dua Lipa'nın çift bikini altına bir bakan bir daha baktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Ibiza tatilinde paylaştığı cesur bikini pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Lüks yatta çekilen karelerde bordo ve mavi tonlarındaki iddialı bikinisiyle dikkat çeken Dua Lipa, formunu paddle board egzersiziyle korudu.

Kubra Akalın

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Instagram hesabından paylaştığı cesur bikini pozları ile hayranlarını mest etti. “Houdini” şarkısıyla tanınan 29 yaşındaki sanatçı, 88 milyon takipçisine Ibiza tatilinden renkli kareler sundu.

Lüks bir yatta yakın bir arkadaşıyla poz veren Dua Lipa, ince ve bronz tenini gözler önüne serdi.

İspanya’nın ünlü tatil adasında geçirdiği tekne gününde, bordo ve mavi tonlarında, üst üste giyilmiş izlenimi veren iki parçalı bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Tatilin keyfini çıkarırken formunu da koruyan güzel şarkıcı, berrak sularda paddle board üzerinde amuda kalkarak karın kası egzersizi yaptığı anları da paylaştı.

Bu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken “Dua Lipa bikini pozları” ve “Dua Lipa Ibiza fotoğrafları” başlıklarıyla binlerce kez aratıldı.

Dua Lipa
