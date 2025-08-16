Dua Lipa'nın çift bikini altına bir bakan bir daha baktı

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Instagram hesabından paylaştığı cesur bikini pozları ile hayranlarını mest etti. “Houdini” şarkısıyla tanınan 29 yaşındaki sanatçı, 88 milyon takipçisine Ibiza tatilinden renkli kareler sundu.

Lüks bir yatta yakın bir arkadaşıyla poz veren Dua Lipa, ince ve bronz tenini gözler önüne serdi.

İspanya’nın ünlü tatil adasında geçirdiği tekne gününde, bordo ve mavi tonlarında, üst üste giyilmiş izlenimi veren iki parçalı bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Tatilin keyfini çıkarırken formunu da koruyan güzel şarkıcı, berrak sularda paddle board üzerinde amuda kalkarak karın kası egzersizi yaptığı anları da paylaştı.

Bu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken “Dua Lipa bikini pozları” ve “Dua Lipa Ibiza fotoğrafları” başlıklarıyla binlerce kez aratıldı.