Dua Lipa servetiyle 30 yaş altındaki en zenginler listesinde!

Dua Lipa, 129 milyon sterlinlik servetiyle *Heat Rich List 2025*’te zirveye yerleşti. Ünlü şarkıcı, rekor kıran dünya turnesi, markalarla yaptığı iş birlikleri ve oyunculuk projeleriyle İngiltere’nin 30 yaş altı en zengin ünlüsü oldu.

Kubra Akalın

Pop yıldızı Dua Lipa, Salı günü açıklanan Heat Rich List 2025’te zirveye yerleşti. İngiltere ve İrlanda’nın 30 yaş altındaki en zengin 30 ünlüsünün açıklandığı listede, şarkıcı servetiyle dikkat çekti.

30 yaşındaki ünlü şarkıcının servetinin 129 milyon sterline ulaştığı belirtildi. Dua Lipa, hem dünya çapında ses getiren Radical Optimism turnesiyle hem de oyuncu Callum Turner ile olan nişanıyla dolu dolu bir yıl geçirdi.

“Benim için dilemek ve inanmak çok önemli” diyen Dua Lipa’nın sözleri adeta gerçeğe dönüştü; yıldız isim, servetini katlayarak “mega zenginler kulübü”ne girdi.

Son bir yılda kazancını en çok artırdığı dönemini yaşayan sanatçı, 83 milyon sterlin gelir getiren dünya turnesi ile rekor kırdı. Ayrıca kendi podcast’i, kitap kulübü, oyunculuk kariyeri ve Porsche ile Versace iş birlikleri sayesinde gelirini katladı.

Listenin ilk 30’unda bu yıl dokuz yeni isim de yer aldı. Şarkıcı Holly Humberstone, oyuncu Anya Taylor-Joy ve Leo Woodall listeye yeni giren isimler arasında. Öte yandan Steven Bartlett, İngiltere’nin “en zengin podcast yayıncısı” unvanını aldı.

