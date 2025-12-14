MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman'ın Instagram'ı 1 milyonu buldu

Taşacak Bu Deniz dizisinin Eleni’si Ava Yaman, doğal halleriyle sosyal medyada gündem oluyor. Genç oyuncu dizideki popülerliği sayesinde Instagram'da takipçi sayısını uçurdu.

Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman'ın Instagram'ı 1 milyonu buldu
Kubra Akalın

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman, dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Oyunculuğu kadar doğallığıyla da dikkat çeken genç yıldız son paylaşımıyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman ın Instagram ı 1 milyonu buldu 1

Dizi sonrası popülaritesi hızla artan Ava Yaman’ın Instagram hesabı sonunda 1 milyon takipçiye ulaştı. Oyuncu dizi başladığında 9 bin takipçi sayısına sahipti.

Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman ın Instagram ı 1 milyonu buldu 2

Yaman’ın son paylaştığı doğal pozu ise, 24 saat dolmadan yaklaşık 260 bin beğeni alarak rekor kırdı.

Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman ın Instagram ı 1 milyonu buldu 3

X'TE TT OLUYOR

Ava Yaman, dizinin yayınlandığı günlerde sık sık Twitter (X) gündeminde yer alıyor. Makyajsız paylaşımının ardından genç oyuncunun adı yeniden TT listesine girerken, hayranları Yaman’ın doğallığını öven paylaşımlar yaptı.

Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman ın Instagram ı 1 milyonu buldu 4

AVA YAMAN NERELİ?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan genç oyuncu, eğitimine devam ederken aynı zamanda profesyonel oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Taşacak Bu Deniz dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Yaman, kısa sürede ekranların yükselen yıldızları arasına girmeyi başardı.

