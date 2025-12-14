Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman'ın Instagram'ı 1 milyonu buldu

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman, dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Oyunculuğu kadar doğallığıyla da dikkat çeken genç yıldız son paylaşımıyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dizi sonrası popülaritesi hızla artan Ava Yaman’ın Instagram hesabı sonunda 1 milyon takipçiye ulaştı. Oyuncu dizi başladığında 9 bin takipçi sayısına sahipti.

Yaman’ın son paylaştığı doğal pozu ise, 24 saat dolmadan yaklaşık 260 bin beğeni alarak rekor kırdı.

X'TE TT OLUYOR

Ava Yaman, dizinin yayınlandığı günlerde sık sık Twitter (X) gündeminde yer alıyor. Makyajsız paylaşımının ardından genç oyuncunun adı yeniden TT listesine girerken, hayranları Yaman’ın doğallığını öven paylaşımlar yaptı.

AVA YAMAN NERELİ?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan genç oyuncu, eğitimine devam ederken aynı zamanda profesyonel oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Taşacak Bu Deniz dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Yaman, kısa sürede ekranların yükselen yıldızları arasına girmeyi başardı.