Evrim Akın'ın yerine Asiye Acar geldi: 'Ev Gezmesi' programının adı da değişti

Televizyon dünyasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıllardır 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programıyla ekranlarda olan Evrim Akın, hakkında çıkan mobbing ve şiddet iddiaları sonrası işinden oldu.

'Bez Bebek' dizisindeki 'Nana' karakteriyle çocukların sevgilisi olan ve 'Ev Gezmesi' programıyla da ünlülerin evlerine konuk olan Akın'ın bu ani ayrılığı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Akın'ın ayrılığının ardından programın geleceği merak konusuydu.

Kanal D yönetimi, programın devam etmesine karar verirken, sunuculuk koltuğuna Asiye Acar'ı getirdi.

Programın adı da 'Pazar Gezmesi' olarak değiştirildi.