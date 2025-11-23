Dua Lipa ve kardeşi Rina tatilde! Pozlarına beğeni yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Brezilya gezisinde paylaştığı karelerle sosyal medyayı salladı!

30 yaşındaki yıldız, kardeşi Rina ile Rio de Janeiro’da konser öncesi poz verdi. Siyah-yeşil desenli bikini ve turuncu metalik iki parçalık mayoyla fit vücudunu sergileyen Dua Lipa kadar kardeşi Rila Lipa da gündem oldu.

İki kardeşin tatil karelerine beğeni yağarken benzerliklerine de yorum yağdı.

Dua ve Rina, Ipanema’daki Hotel Fasano’nun balkonunda fotoğraf çekerken de dikkatleri topladı.

Gece için siyah şık bir bluz ve uzun etek tercih eden Dua, kardeşi Rina ise Brezilya renklerinde crop top ve mini etekle tarzını konuşturdu.