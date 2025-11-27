Duayen sanatçı Zihni Göktay'ın son hali ortaya çıktı! Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti

Ekrem Reşit Rey’in yazdığı, Cemal Reşit Rey’in müziklerini bestelediği Lüküs Hayat operetinde uzun yıllar boyunca Rıza karakterine hayat veren Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Zihni Göktay son haliyle gündeme geldi.

Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay'ın Fenerbahçe'deki evinin yıkıldığı usta ismin Maltepe'de bir huzurevinde kaldığı öğrenildi.

Bugüne kadar 22'si müzikal, 10'u çocuk oyunu toplam 100 oyunda oynayan Zihni Göktay şimdilerde 79 yaşında. Göktay'ın huzurevinde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Usta tiyatrocunun son haline; 'Zihni hocam büyük usta çok üzücü', 'Zihni göktay’ı gördüm çok üzüldüm', 'Bir tiyatro devi Zihni hocam bilemedim ama üzücü yine de sağlıkla yaşasın' gibi yorumlar yapıldı.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır.

36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Bundan on yıl öncesine kadar çok yoğun film seslendirmesi yaptı. Şimdilerde sadece kendi oynadığı, sessiz çekilen filmlerde kendini seslendiriyor. Amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü.