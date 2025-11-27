MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Duayen sanatçı Zihni Göktay'ın son hali ortaya çıktı! Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti

Lüküs Hayat operetinde uzun yıllar boyunca 'Rıza' karakterine hayat veren Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay şimdi de son haliyle gündem oldu. 79 yaşında olan Göktay'ın Maltepe'de bir huzurevinde yaşadığı öğrenildi.

Duayen sanatçı Zihni Göktay'ın son hali ortaya çıktı! Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti
Öznur Yaslı İkier

Ekrem Reşit Rey’in yazdığı, Cemal Reşit Rey’in müziklerini bestelediği Lüküs Hayat operetinde uzun yıllar boyunca Rıza karakterine hayat veren Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Zihni Göktay son haliyle gündeme geldi.

Duayen sanatçı Zihni Göktay ın son hali ortaya çıktı! Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti 1

Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay'ın Fenerbahçe'deki evinin yıkıldığı usta ismin Maltepe'de bir huzurevinde kaldığı öğrenildi.

Duayen sanatçı Zihni Göktay ın son hali ortaya çıktı! Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti 2

Bugüne kadar 22'si müzikal, 10'u çocuk oyunu toplam 100 oyunda oynayan Zihni Göktay şimdilerde 79 yaşında. Göktay'ın huzurevinde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Duayen sanatçı Zihni Göktay ın son hali ortaya çıktı! Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti 3

YORUM YAĞDI

Usta tiyatrocunun son haline; 'Zihni hocam büyük usta çok üzücü', 'Zihni göktay’ı gördüm çok üzüldüm', 'Bir tiyatro devi Zihni hocam bilemedim ama üzücü yine de sağlıkla yaşasın' gibi yorumlar yapıldı.

Duayen sanatçı Zihni Göktay ın son hali ortaya çıktı! Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti 4

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır.

36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Bundan on yıl öncesine kadar çok yoğun film seslendirmesi yaptı. Şimdilerde sadece kendi oynadığı, sessiz çekilen filmlerde kendini seslendiriyor. Amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stranger Things yayınlanmadan rekor kırdı! Stranger Things yayınlanmadan rekor kırdı!
Geçen yıl anlaştı, provaya bile gitti! Kovulduğunu haberlerden öğrendiGeçen yıl anlaştı, provaya bile gitti! Kovulduğunu haberlerden öğrendi

Anahtar Kelimeler:
Zihni Göktay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.