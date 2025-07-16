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Dubai'de yaşıyordu... Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Londra'daki lüks evini paylaştı

İş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştirdikten sonra yaşamına Dubai'de devam eden sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar çocukları ve eşiyle soluğu Londra'da aldı. Hülya Koçyiğit'in torunu lüks eviyle dikkat çekti.

Dubai'de yaşıyordu... Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Londra'daki lüks evini paylaştı
Kubra Akalın

Cemiyetin tanınan simalarından olan Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile evlenmişti.

Evlendikten sonra Türkiye'den Dubai'ye taşınan sosyetik güzel, aile hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar son olarak eşi ve çocuklarıyla soluğu Londra'da aldı.

Dubai de yaşıyordu... Hülya Koçyiğit in torunu Aslışah Alkoçlar Londra daki lüks evini paylaştı 1

Londra'daki lüks evinin salonunu ve manzarasını paylaşan Alkoçlar'ın evi gündem oldu. Lüks detaylarıyla dikkat çeken eve beğeniler de gecikmedi.

Öte yandan Yeşilçam'ın yıldızlarından olan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, anneannesine olan benzerliği her geçen gün daha çok dikkat çekiyor.

Dubai de yaşıyordu... Hülya Koçyiğit in torunu Aslışah Alkoçlar Londra daki lüks evini paylaştı 2

Sosyetik güzelin, paylaştığı son fotoğrafta anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliği gündem olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aslışah Alkoçlar
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