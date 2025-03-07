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Dubai pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya'ya yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2025 14:56
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Son olarak Burak Berkay Akgül ile başrolünü paylaştığı ancak kısa sürede final yapan Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Özgü Kaya şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Dubai tatilinden karelerini peş peşe paylaşan Özgü Kaya kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Dubai pozları sosyal medyayı salladı! Özgü Kaya'ya yorum yağdı

Adı Efsane, Kimse Bilmez, Üç Kız Kardeş ve Güzel Aşklar Diyarı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dizisinin erken final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçti.

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Şimdilerde özel davetlerde boy gösteren Özgü Kaya son olarak Dubai tatilinden kareleriyle adından söz ettirdi.

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Özgü Kaya 'Bye bye Dubai' notunu düştüğü kareleriyle kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Siah beyaz kareler çok güzel', 'Dubai böyle bir güzelliği gördüğü için çok şanslı', 'Nefes kesici', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Kaya
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