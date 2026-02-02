Dün akşam en çok ne izlendi? Reytinglerde Survivor öne geçti

Televizyon ekranlarında Pazar akşamı rekabeti bir kez daha nefes kesti. 1 Şubat 2026 reyting sonuçları, izleyicilerin hangi dizi ve programları tercih ettiğini ortaya koydu.

Dün akşam, televizyon izleyicileri TRT 1'in dizisi "Teşkilat"ı izlemek için ekran başına toplandı. Hem hikayesi hem de aksiyonu dikkat çekiciydi. Sürükleyici yapısı sayesinde izleyiciler ekranlardan ayrılmadı.

Sıralamada ikinci sırada "Survivor" yer aldı. TV8’de yayınlanan bu program, heyecan dolu bölümleri ile izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde yayınlanması nedeniyle izleyici sayısı arttı. Bu durum, programın başarılı reytingler elde etmesini sağladı.

TRT 1, "Teşkilat"ın özet bölümü ile de dikkat çekti. Özet akşam saatlerinde ekrana geldi. İzleyiciler, dizinin önceki bölümlerine dair bilgi edindi. Bu durum, izlenme oranlarını yükseltti.

NOW kanalında "Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" programı yayınlandı. Program, gün içerisinde analitik haberlere odaklandı. İzleyicilerin ilgisini topladı. Ana haber programı, güncel olayları aktarma konusunda başarılıydı ve beğeni topladı.

Gelin, Kanal 7'de yayınlanan popüler programlardan biri oldu. Bu show, duygusal anlar ve dramatik ilişkilerle doluydu. Seyirciler üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

Kanal D'nin "Ana Haber" programı, günün önemli olaylarını etkili bir şekilde sundu. Haber sunumu tarzı ve içerik seçimi ile dikkat çekti. "Sahtekarlar" dizisi de NOW kanalında uzun süre gündemde kaldı. İzlerken adrenalin dolu anlar sundu. Bu durum, izleyiciler üzerinde büyük bir etki yarattı.

Son olarak, Kanal D'deki "Sıcak Gelişme" programı, izleyicileri önemli gelişmelerle bilgilendirdi. Show TV’nin "Ana Haber" programı da başarılı bir performans sergiledi.

Dün akşam yayınlanan programlar arasında reyting sıralaması dikkat çekti. İzleyicilerin ilgisini çeken yapımların çeşitliliği gözler önüne serildi. Televizyon kanalları, izleyici taleplerine uygun içerik sunma noktasında ciddi bir rekabete devam ediyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TESKILAT TRT 1 21:00:16 23:44:41 2 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 19:59:59 3 SURVIVOR TV8 20:39:01 24:38:26 4 TESKILAT (OZET) TRT 1 20:00:31 21:00:16 5 SAHTEKARLAR NOW 20:59:57 24:16:21 6 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:22 19:59:59 7 GELIN KANAL 7 19:37:34 21:19:37 8 SICAK GELISME KANAL D 18:30:11 18:58:17 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 19:59:40 10 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 20:00:04 20:59:52

Kaynak: TİAK