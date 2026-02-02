Heidi Klum 'yok gibi' kıyafetiyle yürümekte zorlandı! Bir bakan bir daha baktı

Bu yıl 68’incisi düzenlenen Grammy Ödülleri, Los Angeles’ta gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu bir kez daha komedyen Trevor Noah üstlenirken, sahnede Lady Gaga, Justin Bieber ve Bruno Mars gibi dev isimler performanslarıyla yer aldı.

Müzik dünyasının yıldızları ödüller için yarışırken; tören başlamadan önce tüm gözler kırmızı halıya çevrildi. Ünlüler, en iddialı kombinleriyle objektiflere poz verirken, bazı tercihler sosyal medyada “moda faciası” olarak yorumlandı. Abartılı tasarımlar, cesur dekolteler ve alışılmışın dışındaki stiller geceye damga vurdu.

Bu isimlerin başında ise Heidi Klum geldi. Ünlü model, uzaktan bakıldığında neredeyse çıplak izlenimi veren, ten rengi, straplez ve vücudu saran lateks elbisesiyle dikkat çekti.



Göğüs dekoltesini gizleme gereği duymayan Klum, kombini nude topuklu ayakkabılarla tamamladı. Cesur tercihi, kırmızı halının en çok konuşulan görünümlerinden biri oldu.

Heidi Klum bu iddialı seçim yaptı yapmasına ama kırmızı halıda epey zor anlar yaşadı. Klum kıyafet yüzünden yürümekte zorlandı resmen sekerek hareket edebildi.