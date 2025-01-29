Dünyaca ünlü fenomen Chiara Ferragni dolandırıcılıktan yargılanacak! Hayır işleri için para toplayıp...

Dünyaca ünlü İtalyan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni'nin ülkesinde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi. Ulusal basınındaki haberlere göre, Ferragni, 2021 ve 2022'de Noel ve Paskalya döneminde tüketilen bazı gıda ürünleri üzerinden, müşterilerden hayır işleri için para toplamaya yönelik yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara giriştiği gerekçesiyle ağır dolandırıcılıktan yargılanması için Milano Mahkemesi'ne sevk edildi.

"KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan 37 yaşındaki fenomen, "Kimseyi dolandırmadığımı kanıtlamak için yargılamaya gerek olmadığına yürekten inandım. Son derece haksız olduğunu düşündüğüm bu suçlamayla ne yazık ki bir süre daha yaşamak zorunda kalacağım ama bununla mücadele etmeye hazırım. Mutlak masumiyetimi ortaya çıkarma kararlılığım daha da büyük." ifadelerini kullandı. İlk duruşmanın ise 23 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurumu da Ferragni'ye daha önce 1 milyon avrodan fazla para cezası kesmişti. İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), Aralık 2023’te Ferragni'nin şirketlerine, İtalya'da Noel ve Paskalya dönemlerinde tüketilen gıda ürünleri üzerinden, müşterilerden hayır işleri için para toplamaya yönelik yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara giriştiği gerekçesiyle 1 milyon avrodan fazla ceza kesmişti.

Ferragni'ye ait iki şirket ile gıda ürünlerini üreten Balocco firmasının, Kasım 2022'de Torino'daki bir hastanede kemik kanseri tedavisi gören çocuklar için fon toplama gerekçesiyle ülkede ortalama fiyatı 3,5 avro olan keki "Pembe Noel Pandoro" adıyla 9 avroya satışa sunulmuştu.

Söz konusu şirketlerin, benzer bir uygulamayı Paskalya döneminde satılan yumurta şeklindeki ürünlerde de yaptığı belirtilmişti. Chiara Ferragni'nin sosyal medya hesapları vasıtasıyla söz konusu ürünlerin satın alınarak tedavi gören çocuklara destek olunabileceği vurgusu yaptığı, kendisinin de kampanyaya katıldığını söylediği ancak hasılatlara ve hastaneye yapılan ödemelere bakıldığında durumun böyle gelişmediğinin tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Balocco firmasının hastaneye birkaç ay önce sadece 50 bin avroluk bağışta bulunduğu, Ferragni'nin ise şirketleri üzerinden bu kampanyadan 1 milyon avronun üzerinde hasılat elde etmesine karşın bağış yapmadığı belirtilmişti.

Buna göre Rekabet Kurumu, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalar sebebiyle Ferragni’nin şirketlerinden Fenice'ye 400 bin avroluk, TBS Crew'a ise 675 bin avroluk ceza keserken, keki üreten Balocco firmasına da 420 bin avro para cezası vermişti.