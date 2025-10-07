MAGAZİN

'Dünyanın en güzel kızı' son haliyle gündemde! Estetik iddiaları sonrası...

Genç yaşta “dünyanın en güzel kızı” unvanıyla tanınan model Thylane Blondeau, Paris Moda Haftası’nda Miu Miu defilesinde zarafetiyle dikkat çekti. 24 yaşındaki model, estetik iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kubra Akalın

2007 yılında ''Dünyanın En Güzel Kızı'' seçilen Fransız yıldız Thylane Blondeau son günlerde gündemde. Çocuk yaşlarından beri büyük markaların reklam yüzü olan Thylane Blondeau estetik iddialarıyla adından söz ettirdi.

Son dönemde estetik yaptırdığı iddialarına tepki gösteren genç model, “Yüzüme hiçbir işlem yaptırmadım, bu tür iddialardan bıktım” diyerek doğal güzelliğini koruduğunu dile getirmişti.

Fransız model Thylane Blondeau, Paris Moda Haftası kapsamında Palais d’Iena’da düzenlenen Miu Miu defilesine katılarak şıklığıyla göz kamaştırdı.

Dünyanın en güzel kızı son haliyle gündemde! Estetik iddiaları sonrası... 1

24 yaşındaki ünlü model, kahverengi yün bir takım elbise içinde poz vererek tarzını sergiledi.

Dünyanın en güzel kızı son haliyle gündemde! Estetik iddiaları sonrası... 2

Altına giydiği beyaz ribanalı bluz ve kahverengi çizmelerle görünümünü tamamlayan Blondeau, dalgalı şekilde şekillendirdiği koyu renk saçlarını açık bıraktı. Gözlük ve gümüş kolye tercih eden model, sade ama zarif stiliyle beğeni topladı.

Dünyanın en güzel kızı son haliyle gündemde! Estetik iddiaları sonrası... 3

Fransız futbolcu Patrick Blondeau ve televizyon sunucusu Veronika Loubry’nin kızı olan Thylane, küçük yaşta “dünyanın en güzel kızı” unvanını alarak modanın dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmişti.

