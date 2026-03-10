Kıskanmak dizisinde şaşırtan değişiklik! Bir isim veda ediyor

Güçlü oyuncusu kadrosu ve hikâyesiyle televizyon ekranının fark yaratan dizilerinin başında gelen NOW’ın Ay Yapım imzalı “Kıskanmak” dizisinde şaşırtan bir değişiklik yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; salı akşamlarına damga vuran diziyi kaleme alan başarılı yazar Yılmaz Şahin, görevini Çağla Kızılelma’ya devrediyor.

Çağla Kızılelma 28. bölüm itibariyle dizinin senaryosunu kaleme almaya başlayacak. Bugüne kadar Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere birçok unutulmaz diziye imza atan Yılmaz Şahin ise Ay Yapım’ın yeni sezon için çekmeyi planladığı iddialı bir dizisinin çalışmalarına başlayacak.