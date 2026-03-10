MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ölen babasından işaret istedi! Hayal Köseoğlu ilk kez paylaştı: 'O gece eve gidip gördüğüm...'

Geçtiğimiz Ağustos ayında babası Yiğit Köseoğlu’nu kaybeden ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, yaşadığı yas sürecini ve babasından istediği "ölümden sonraki işaret"in nasıl gerçekleştiğini anlattı. Bir şarkı ve klipten bahseden Köseoğlu, o klibi ilk kez paylaştı.

Ölen babasından işaret istedi! Hayal Köseoğlu ilk kez paylaştı: 'O gece eve gidip gördüğüm...'
Öznur Yaslı İkier

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Hayal Köseoğlu'nun babası Yiğit Köseoğlu, geçtiğimiz 12 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

Ünlü oyuncu, acı haberi "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler'' sözleriyle paylaşmıştı.

Ölen babasından işaret istedi! Hayal Köseoğlu ilk kez paylaştı: O gece eve gidip gördüğüm... 1

Oyuncu, bu kez Katarsis programında babasıyla arasındaki sarsılmaz bağı ve sonrasında yaşadığı gizemli bir tesadüfü paylaştı. Köseoğlu, babasıyla aralarında geçen bir konuşmayı şöyle aktardı:

“Dedim ki; ‘Ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret ver ama çok iyi bir işaret olsun baba. Bak ben onu direkt anlayayım.’ O da bana ‘Tamam, vereceğim’ demişti.”

Babasının vefatını öğrenmesinin hemen ardından hastaneden çıkan isim o an yaşadığı bir tesadüfün kendisini çok etkilediğini anlattı:

"Hastaneden çıktığımda ilk oturduğum yerde daha önceden duymadığım bir şarkı... Babam Pink Floyd'u çok severdi, Pink Floyd'a benzer bir şey çalmaya başladı.

Ölen babasından işaret istedi! Hayal Köseoğlu ilk kez paylaştı: O gece eve gidip gördüğüm... 2

'BU KADAR TESADÜFÜN BİR ARAYA GELMESİ...'

Ben de Pink Floyd'un 'Breathe' diye bir şarkısı vardır, onu çok severdim ve babamın akciğer kanseri döneminde hep onu dinlerdim. Breathe'e inanılmaz benzeyen bir şarkı çalmaya başladı. 'Ne bu şarkı?' diye baktım. 'Rebel Paradise' diye bir şarkı çıktı bu ve ben YouTube'dan bunu izlerken klibine bir baktım; bir adamın cennete gitme hikayesini anlatan bir klip.

Ve babama o kadar benziyor ki adam. Klibi yapan insanlara mesaj gönderdim, inanamadılar. Ve klibi yapan adamdan da rica ettim, 'Bu şarkıyı kaldıracak' diye duydum çünkü; 'Ben de kaldırmayacağım bu hikayeden sonra. Çünkü benim de babam 5 ay önce öldü ve ben de babama yapmıştım bu şarkıyı.' dedi. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi..."

Ölen babasından işaret istedi! Hayal Köseoğlu ilk kez paylaştı: O gece eve gidip gördüğüm... 3

'O GECE EVE GİDİP GÖRDÜĞÜM...'

Hayal Köseoğlu, klibi ve şarkıyı merak edenler için geçtiğimiz saatlerde bir paylaşım daha yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımına; 'Merak edenler için, o gece eve gidip ilk gördüğüm görsel şuydu. Soldaki babacığım, sağdaki klip görseli' ifadelerini not düştü.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hikâyesi bitti! Fenomen dizide şaşırtan ayrılıkHikâyesi bitti! Fenomen dizide şaşırtan ayrılık
İmaj tazeledi! Son haline yorum yağdıİmaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.