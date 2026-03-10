Ölen babasından işaret istedi! Hayal Köseoğlu ilk kez paylaştı: 'O gece eve gidip gördüğüm...'

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Hayal Köseoğlu'nun babası Yiğit Köseoğlu, geçtiğimiz 12 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

Ünlü oyuncu, acı haberi "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler'' sözleriyle paylaşmıştı.

Oyuncu, bu kez Katarsis programında babasıyla arasındaki sarsılmaz bağı ve sonrasında yaşadığı gizemli bir tesadüfü paylaştı. Köseoğlu, babasıyla aralarında geçen bir konuşmayı şöyle aktardı:

“Dedim ki; ‘Ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret ver ama çok iyi bir işaret olsun baba. Bak ben onu direkt anlayayım.’ O da bana ‘Tamam, vereceğim’ demişti.”

Babasının vefatını öğrenmesinin hemen ardından hastaneden çıkan isim o an yaşadığı bir tesadüfün kendisini çok etkilediğini anlattı:

"Hastaneden çıktığımda ilk oturduğum yerde daha önceden duymadığım bir şarkı... Babam Pink Floyd'u çok severdi, Pink Floyd'a benzer bir şey çalmaya başladı.

'BU KADAR TESADÜFÜN BİR ARAYA GELMESİ...'

Ben de Pink Floyd'un 'Breathe' diye bir şarkısı vardır, onu çok severdim ve babamın akciğer kanseri döneminde hep onu dinlerdim. Breathe'e inanılmaz benzeyen bir şarkı çalmaya başladı. 'Ne bu şarkı?' diye baktım. 'Rebel Paradise' diye bir şarkı çıktı bu ve ben YouTube'dan bunu izlerken klibine bir baktım; bir adamın cennete gitme hikayesini anlatan bir klip.

Ve babama o kadar benziyor ki adam. Klibi yapan insanlara mesaj gönderdim, inanamadılar. Ve klibi yapan adamdan da rica ettim, 'Bu şarkıyı kaldıracak' diye duydum çünkü; 'Ben de kaldırmayacağım bu hikayeden sonra. Çünkü benim de babam 5 ay önce öldü ve ben de babama yapmıştım bu şarkıyı.' dedi. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi..."

'O GECE EVE GİDİP GÖRDÜĞÜM...'

Hayal Köseoğlu, klibi ve şarkıyı merak edenler için geçtiğimiz saatlerde bir paylaşım daha yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımına; 'Merak edenler için, o gece eve gidip ilk gördüğüm görsel şuydu. Soldaki babacığım, sağdaki klip görseli' ifadelerini not düştü.