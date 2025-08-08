'Dünyanın en güzel kızı' Thylane Blondeau plajda! Bir bakan bir daha baktı

Fransız model Thylane Blondeau, günü Fransa’nın ünlü tatil cenneti Saint Tropez’de siyah mayosuyla objektiflere takıldı. 24 yaşındaki ünlü model, sahil kenarındaki ünlü Le Club 55’te öğle yemeğinin ardından denizde keyifli anlar yaşadı.

Küçük yaşta “dünyanın en güzel kızı” unvanıyla tanınan Blondeau, aradan geçen yıllara rağmen dikkat çeken yüz hatlarını koruyor.

Güneşli havanın tadını çıkaran model, şık plaj kombinini siyah çerçeveli güneş gözlüğü ve altın takılarla tamamladı.

Thylane Blondeau’nun modellik kariyeri, henüz üç yaşındayken ünlü tasarımcı Jean Paul Gaultier tarafından keşfedilmesiyle başladı. Dört yaşında podyuma çıkan ve 10 yaşında Vogue Paris kapağına poz veren en genç model unvanını kazanan Blondeau, Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren ve Hugo Boss gibi dünyaca ünlü markalarla çalıştı.

Son yıllarda özel hayatında yaşadığı sağlık sorunlarını da takipçileriyle paylaşan model, 2020’de patlayan bir yumurtalık kisti nedeniyle ameliyat olduğunu, 2021’de ise komplikasyonlar nedeniyle yeniden operasyon geçirdiğini açıklamıştı.