Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham ayna karşısında hazırlandı

Büyük beden model olarak adından söz ettiren ve podyumların aranan isimlerinden biri olmayı başaran Ashley Graham şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa ayna karşısında hazırlandığı anları paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz sene Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham şimdilerde katıldığı defileler ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan kıvrımlı model bu defa ayna karşısında hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham ayna karşısında hazırlandı 1

Ashley Graham'ın leopar desenli iç çamaşırlarıyla verdiği poz kısa sürede beğeni topladı.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham ayna karşısında hazırlandı 2

Ünlü modelin peş peşe yayınladığı karelere 'yine olay', 'harika görünüyor', 'güzel kadın', 'her hali çok seksi' gibi yorumlar yapıldı.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham ayna karşısında hazırlandı 3

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham ayna karşısında hazırlandı 4

Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
