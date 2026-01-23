Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham ayna karşısında hazırlandı

Geçtiğimiz sene Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham şimdilerde katıldığı defileler ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan kıvrımlı model bu defa ayna karşısında hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.

Ashley Graham'ın leopar desenli iç çamaşırlarıyla verdiği poz kısa sürede beğeni topladı.

Ünlü modelin peş peşe yayınladığı karelere 'yine olay', 'harika görünüyor', 'güzel kadın', 'her hali çok seksi' gibi yorumlar yapıldı.