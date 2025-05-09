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Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham davet tarzıyla beğeni topladı

Büyük beden modelliği yapan ve daha önce dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham şimdilerde podyumların en çok aranan isimlerinden biri. Sosyal medya paylaşımları ve cesur kostümleriyle dikkat çeken Graham davet tarzıyla beğeni topladı.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham davet tarzıyla beğeni topladı
Öznur Yaslı İkier

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham podyumların en çok aranan isimleri arasında yer alıyor.

Üç çocuk annesi olan Amerikalı model sosyal medya paylaşımları, iddialı pozları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiriyor.

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Her adımı olay olan ünlü model son olarak özel bir davet için hazırlandı.

graham

Gri tonlarında, beli korse detaylı, göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı bir elbise giyen Ashley Graham bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü modele sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'yine çok güzel', 'olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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