Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham davet tarzıyla yine çok beğenildi

Büyük beden model olarak ün kazanan ve podyumların gözde isimlerinden biri haline gelen Ashley Graham sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa davet tarzıyla dikkat çekti. Ashley Graham siyahlar içerisindeki haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Öznur Yaslı İkier

Maxim dergisi tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' unvanına layık görülen Ashley Graham, podyumların en çok talep gören isimlerinden biri.

Üç çocuk annesi Amerikalı model, cesur tarzı, iddialı pozları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Her adımı olay olan ünlü model son olarak özel bir davet için hazırlandı. Geceye siyahlar içerisinde katılan Ashley Graham ışıltılı takılarıyla göz doldurdu.

Ünlü model geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ashley Graham bu haliyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

YORUM YAĞDI

Ünlü modele sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'yine çok güzel', 'olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.