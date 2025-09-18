Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham davet tarzıyla yine çok beğenildi

Maxim dergisi tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' unvanına layık görülen Ashley Graham, podyumların en çok talep gören isimlerinden biri.

Üç çocuk annesi Amerikalı model, cesur tarzı, iddialı pozları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Her adımı olay olan ünlü model son olarak özel bir davet için hazırlandı. Geceye siyahlar içerisinde katılan Ashley Graham ışıltılı takılarıyla göz doldurdu.

Ünlü model geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ashley Graham bu haliyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

YORUM YAĞDI

Ünlü modele sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'yine çok güzel', 'olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.