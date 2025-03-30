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Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham kıvrımlarını sergiledi

Büyük beden model olarak adından söz ettiren ve podyumların aranan isimlerinden biri olmayı başaran Ashley Graham küçük bir kaçamak yaptı. Güzel model bikinisini giyip poz vermeyi de ihmal etmedi.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham kıvrımlarını sergiledi
Kubra Akalın

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham büyük beden olarak poydumların vazgeçilmez isimler arasında. Bir dönem kıvrımları yüzünden zorbalığa maruz kalan Graham artık en çok istenen modellerden biri.

Podyumlarının aranan isimlerinden biri olan kıvrımlı model küçük bir kaçamak yapıp sosyal medyada paylaştı.

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Sarı bikinisini giyip sere serpe uzanarak poz veren model kıvrımlarını sergiledi. Güzel model görünümüyle yine hayranlarından tam not aldı.

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Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham, podyumlarda kendini kanıtlamasının üzerinden yıllar geçse de hâlâ moda sektöründe beden ölçüsü çeşitliliği için mücadele ettiğini sık sık dile getiriyor.

Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Amerikalı model, People dergisine verdiği röportajda, podyumlarda farklı beden ölçülerinde modellerin azlığından şikayet etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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