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Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham özel geceye böyle hazırlandı! Peş peşe yayınladı...

Büyük beden modelliği yapan ve daha önce dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Podyumların aranan isimlerinden biri olan Graham, özel bir davete nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham özel geceye böyle hazırlandı! Peş peşe yayınladı...
Öznur Yaslı İkier

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Podyumların aranan isimlerinden biri olan büyük beden modeli Ashley Graham som pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Üç çocuk annesi olan Amerikalı model özel bir geceye nasıl hazırlandığı takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Kıvrımlı modele sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'bayıldım', 'çok güzel', 'çok seksi bir kadın' gibi yorumlar yapıldı.

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Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını açıklayan ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyelerde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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