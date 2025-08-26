Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski transparan taytıyla peş peşe poz verdi! İddialı seçimi olay oldu

2014 ve 2015 senesinde Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski şimdilerde iddialı seçimleri ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Transparan bir tayt ve deri bir üst giyen Emily Ratajkowski cesur seçimiyle peş peşe pozlar verdi.

Dünyanın en seksi kadını Ratajkowski'nin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

GÜZELLİK SIRRINI VERMİŞTİ

Emily Ratajkowski daha önce yaptığı açıklamada güzelliğinin ve fit kalmanın sırlarını açıklamıştı.

Günlük beslenme rutinine değinen ünlü isim, pancar suyunu ihmal etmediğini söylemişti.

Ratajkowski, kahvaltıyı yoğun yaptıysa öğle ve akşam yemeğini hafif tutmaya çalışıyor. Öğlenleri salata tüketen ünlü isim, ara öğünlerde meyve yiyor. Her gün mutlaka zerdeçal ve pancar suyu tüketen Emily Ratajkowski sporu da hayatından eksik etmiyor.