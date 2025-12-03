MAGAZİN

'Dünyanın en seksi kadını' seçilmişti! İç çamaşırlı poza tepki

'Dünyanın en seksi kadını' seçilen model Emily Ratajkowski son pozuyla sosyal medyada tepki çekti. Minicik iç çamaşırıyla paylaşım yapan Emrata'nın fotoğrafına eleştiri yağdı.

2014'te rol aldığı Gone Girl (Kayıp Kız) ile çıkış yapan ve daha sonra podyumların aranan modelleri arasında olan Emily Ratajkowski cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

'Dünyanın en seksi kadını' seçilen model Emily Ratajkowski son pozuyla ise tepki çekti. Minicik bir iç çamaşırıyle poz veren ve paylaşıma da "K.çım' notunu düşen Emrata'nın bu hali bazı takipçilerinin hoşuna gitmedi.

Pek çok şikayet alan fotoğrafa "Çok gereksiz bir poz" yorumları da yağdı.

Güzel model fit görünümüyle dikkat çeken isimlerden biri. Emrata sağlıklı yaşamın bir parçası olarak, her gün muhakkak zerdeçal ve pancar suyu tüketiyor.

Emily Ratajkowski öğle ve akşam yemeklerinde ise daha hafif seçimler yapmaya özen gösteriyor. Kahvaltısına genellikle enerji verici gıdalar eklese de günün ilerleyen saatlerinde daha hafif ama besleyici yemekler tercih ediyor.

Emily Ratajkowski
