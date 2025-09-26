Ebru Gündeş 12 yaş küçük eşinden bugün boşanıyor! Duruşmaya bile katılmayacak

Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu Murat Özdemir ile evliliğini bitirdiğini dün yaptığı açıklamada dile getirdi.

1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medya üzerinden açıklayan Ebru Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Murat Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını şöyle belirtti:

''Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız'' diyen Gündeş, "Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür.'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN BOŞANIYOR

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi bugün gerçekleşecek. Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmayacak. Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma tarafların avukatları tarafından gerçekleştirebilecek.