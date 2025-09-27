MAGAZİN

Ebru Gündeş 12 yaş küçük eşinden tek celsede boşandı! Tazminat ve nafaka...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 4. kez nikah masasına oturduğu kendisinden 12 yaş küçük olan eşi Murat Özdemir'den tek celsede boşandı. Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Ebru Gündeş katılmadı.

Öznur Yaslı İkier

Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu 4. eşi Murat Özdemir'den boşandı.

1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medya üzerinden duyuran Ebru Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Murat Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını söylemişti.

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada; ''Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız'' diyen Gündeş, "Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür.'' ifadelerini kullandı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi dün gerçekleştirildi. Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmadı. Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi.

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Ebru Gündeş
